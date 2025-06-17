Kocaelispor, Hırvat Golcü Bruno Petkovic ile Anlaştı

Kocaelispor, Hırvat Golcü Bruno Petkovic ile Anlaştı
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Süper Lig'in yeni takımlarından Kocaelispor, Hırvat futbolcu Bruno Petkovic ile prensip anlaşmasına vardığını duyurdu. 30 yaşındaki golcü, sağlık kontrollerinin ardından 2+1 yıllık sözleşmeye imza atacak.

Gelecek sezon Süper Lig'de mücadele edecek olan Kocaelispor, golcüsünü buldu. Körfez ekibi, Hırvatistan Milli Takımı'nın tecrübeli futbolcusu Bruno Petkovic ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Trendyol Süper Lig'in yeni takımlarından Kocaelispor, ilk dış transferini açıkladı. Kocaeli temsilcisi, 30 yaşındaki Hırvat golcü Bruno Petkovic ile prensip anlaşmasına vardı. Cuma günü Kocaeli'ye gelecek olan Petkovic, sağlık kontrollerinden sorunsuz geçmesi halinde 2+1 yıllık sözleşmeye imza atacak.

Daha önce NK Zagreb, Dragovoljac, Varesa, Reggina, Virtus Entella, Trapani, Bologna formaları giyen Petkovic, 2018'de Dinamo Zagreb'e transfer olmuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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