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Kocaelispor, Haşim Arda Sarman'ı transfer etti

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Trendyol 1. Lig takımlarından Kocaelispor, genç stoper Haşim Arda Sarman'ı kadrosuna kattı. Kulüp, 3,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, Haşim Arda Sarman'ı renklerine bağladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yuvana hoş geldin Arda. Kulübümüz, Haşim Arda Sarman ile 3,5 yıllık sözleşme imzalamış bulunmaktadır." ifadelerine yer verildi.

21 yaşındaki stoper Haşim Arda Sarman, son olarak Ankara Keçiörengücü'nde forma giydi.

Kaynak: AA / Spor

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