Kocaelispor, Harun Tekin ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
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Spor Toto 1. Lig'e yükselen Kocaelispor, kaleci Harun Tekin ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada sözleşmenin 30 Haziran 2025 tarihine kadar geçerli olduğu belirtildi.
Spor Toto 1. Lig'e yükselen Kocaelispor'un kaleci Harun Tekin ile 2 yıllık sözleşme imzaladığı bildirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Harun Tekin ile 2 yıllık sözleşme imzalamış bulunmaktadır. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.
Tekin ile imzalanan sözleşmenin 30 Haziran 2025 tarihine kadar geçerli olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Spor