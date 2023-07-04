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Kocaelispor, Harun Tekin ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Kocaelispor, Harun Tekin ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Spor Haberleri

Spor Toto 1. Lig'e yükselen Kocaelispor, kaleci Harun Tekin ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada sözleşmenin 30 Haziran 2025 tarihine kadar geçerli olduğu belirtildi.

Spor Toto 1. Lig'e yükselen Kocaelispor'un kaleci Harun Tekin ile 2 yıllık sözleşme imzaladığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Harun Tekin ile 2 yıllık sözleşme imzalamış bulunmaktadır. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.

Tekin ile imzalanan sözleşmenin 30 Haziran 2025 tarihine kadar geçerli olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Spor

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