Kocaelispor, Gençlerbirliği'ni 1-0 Mağlup Etti

Stat: Kocaeli

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Anıl Usta, Samet Çiçek

Kocaelispor: Jovanovic, Dijksteel, Smolcic, Agyei (Dk 90+2 Syrota), Linetty (Dk. 83 Keita), Cafumana, Churlinov (Dk. 84 Can Keleş), Serdar Dursun, Haidara, Ahmet Oğuz, Tayfur Bingöl

Gençlerbirliği : Velho, Zuzek, Goutas, Samed Onur (Dk. 70 Varesanovic), Metehan Mimaroğlu (Dk. 60 Onyekuru), Pereira, Dele-Bashiru, Dilhan Demir (Dk. 60 Koita), Hanousek, Niang, Tongya (Dk. 88 Csoboth)

Gol: Dk. 24 Serdar Dursun (Kocaelispor)

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Kocaelispor, sahasında karşılaştığı Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti.

56. dakikada Pereiara'nın sağ kanattan açtığı ortada altıpas içinde bulunan Metehan Mimaroğlu'nun kafa vuruşunda, top yandan dışarı çıktı.

69. dakikada Churlinov'un ceza sahasının solundan arka direğe havalandırdığı topa hareketlenen Tayfur Bingöl'ün sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

77. dakikada Gençlerbirliği savunmasının hatasında orta çizgiye yakın bir noktada topu kapan Dijksteel, hızlı bir şekilde sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun verdiği pasta altıpas çizgisindeki Tayfur Bingöl'ün vuruşunda, kaleci Velho topu kontrol etti.

Karşılaşma, Kocaelispor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.