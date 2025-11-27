Haberler

Kocaelispor, Gençlerbirliği ile Karşılaşıyor

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın sahasında Gençlerbirliği ile mücadele edecek. Maç, Turka Kocaeli Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak. Kocaelispor, bu sezonki zorlu mücadelelere rağmen son haftalarda elde ettiği puanlarla 10. sırada yer alıyor ve Gençlerbirliği'ni yenerek üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

Turka Kocaeli Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.00'de başlayacak.

Ligin ilk 7 haftasında 5 mağlubiyet ve 2 beraberlik alan Kocaelispor, ekim ayından bu yana çıktığı karşılaşmalardan elde ettiği 13 puan sayesinde 15 puanla 10. sırada yer alıyor.

Son maçında Göztepe deplasmanından 0-0'lık beraberlikle ayrılan yeşil-siyahlı ekip, Gençlerbirliği'ni mağlup ederek ligin üst sıralarına yükselmek istiyor.

Körfez temsilcisinde sakatlığı bulunan Mateusz Wieteska ve Bruno Petkovic ile kart cezalısı Botond Balogh karşılaşmada forma giyemeyecek.

