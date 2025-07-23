Kocaelispor, Genç Kaleci Serhat Öztaşdelen ile Anlaşma Sağladı
Trendyol Süper Lig takımlarından Kocaelispor, 2004 doğumlu milli kaleci Serhat Öztaşdelen ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreni Körfez Brunga Tesisleri'nde gerçekleşti.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, Altınordu'nun 2004 doğumlu milli kalecisi Serhat Öztaşdelen ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Öztaşdelen, Körfez Brunga Tesisleri'nde, kulüp başkanı Recep Durul'un da katılımıyla düzenlenen imza töreninde kendisini yeşil-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.
Genç file bekçisi, geçen yıl 20 Yaş Altı Elit Lig'de 3 maçta ay-yıldızlı formayı giydi.
Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Spor