Kocaelispor, Genç Kaleci Serhat Öztaşdelen ile Anlaşma Sağladı

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Trendyol Süper Lig takımlarından Kocaelispor, 2004 doğumlu milli kaleci Serhat Öztaşdelen ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreni Körfez Brunga Tesisleri'nde gerçekleşti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, Altınordu'nun 2004 doğumlu milli kalecisi Serhat Öztaşdelen ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Öztaşdelen, Körfez Brunga Tesisleri'nde, kulüp başkanı Recep Durul'un da katılımıyla düzenlenen imza töreninde kendisini yeşil-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Genç file bekçisi, geçen yıl 20 Yaş Altı Elit Lig'de 3 maçta ay-yıldızlı formayı giydi.

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Spor
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