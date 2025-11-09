Haberler

Kocaelispor-Galatasaray Maçı İçin Stadyumda Heyecan Sürüyor

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor, Galatasaray'ı konuk ediyor. İki takım da stadyuma yoğun güvenlik önlemleri altında giriş yaptı. Kocaelispor taraftarları stadyum çevresinde toplandı.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak Kocaelispor- Galatasaray maçı öncesinde iki takım da stada giriş yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor, bugün saat 17.00'de Galatasaray'ı konuk edecek. İki takım da müsabakanın oynanacağı stadyuma geldi. Takımlar, yoğun güvenlik önlemleri altında stadyuma girişlerini gerçekleştirdi.

Maça yoğun ilgi gösteren Kocaelispor taraftarları, erken saatlerde stadyum çevresinde toplanarak mücadeleyi bekledi. Galatasaray taraftarları da deplasman tribününde yer alacak. - KOCAELİ

