Kocaelispor-Galatasaray Maçı İçin Stadyumda Heyecan Sürüyor
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor, Galatasaray'ı konuk ediyor. İki takım da stadyuma yoğun güvenlik önlemleri altında giriş yaptı. Kocaelispor taraftarları stadyum çevresinde toplandı.
Maça yoğun ilgi gösteren Kocaelispor taraftarları, erken saatlerde stadyum çevresinde toplanarak mücadeleyi bekledi. Galatasaray taraftarları da deplasman tribününde yer alacak. - KOCAELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor