Kocaelispor, Galatasaray'ı İlk Yarıda Geride Bıraktı
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor, lider Galatasaray'ı konuk etti. İlk yarıda Agyei'nin attığı golle Kocaelispor 1-0 önde tamamladı.
Stat: Turka Araç Muayene Kocaeli
Hakemler: Çağdaş Altay, Serkan Çimen, Bilal Gölen
Kocaelispor: Jovanovic, Dijksteel, Balogh, Smolcic, Ahmet Oğuz, Keita, Tarkan Serbest, Agyei, Linetty, Tayfur Bingöl, Serdar Dursun
Galatasaray : Uğurcan Çakır, Singo, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Sane, Torreira, Barış Alper Yılmaz, Lemina, Icardi, Osimhen
Gol: Dk. 45 Agyei (Kocaelispor)
Sarı kartlar: Dk. 28 Osimhen ( Galatasaray ), Dk. 38 Dijksteel (Kocaelispor)
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor, konuk ettiği lider Galatasaray karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
3. dakikada Ahmet Oğuz'un sağ kanattan ortasında altıpas içindeki Tayfur Bingöl'ün kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direk dibinden auta gitti.
14. dakikada Kocaelispor gole yaklaştı. Agyei'nin ara pasında savunmadan seken top, Tayfur Bingöl'ün önünde kaldı. Kaleci Uğurcan Çakır'la karşı karşıya kalan Tayfur'un şutunda, Uğurcan topu önledi. Boşta kalan topla buluşan Linetty'nin vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
21. dakikada ceza sahası dışından Serdar Dursun'un şutunda, kaleci Uğurcan Çakır iki hamlede topu kontrol etti.
39. dakikada ceza sahası içindeki Osimhen'in vuruşunda savunmaya da çarpan topu kaleci Jovanovic kornere çeldi.
45. dakikada Kocaelispor öne geçti. Sağ taraftan topla hareketlenen ve rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına giren Agyei'nin yerden yakın direğe doğru vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.
Mücadelenin ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.