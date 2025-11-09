Haberler

Kocaelispor, Galatasaray'ı 1-0 Yenerek Önemli Bir Galibiyet Aldı

Kocaelispor, Galatasaray'ı 1-0 Yenerek Önemli Bir Galibiyet Aldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti. Maç sonrası oyuncular, galibiyetin önemini ve takımdaki performanslarını değerlendirdi. Oyuncular, taraftarların desteğinin galibiyetteki rolüne de vurgu yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Galatasaray'ı 1-0 mağlup eden Kocaelispor'un oyuncuları Tayfur Bingöl, Ahmet Oğuz, Serdar Dursun ve Agyei galibiyeti değerlendirdi.

Maçın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tayfur Bingöl, bugün Ajax'ın başaramadığını başardıklarını belirterek, milli arada bunun keyfini çıkaracaklarını söyledi.

Saha içerisinde başarılı bir performans gösterdiklerini dile getiren Bingöl, "Gol krallığında da Osimhen'le yarışıyorum. Umarım sezon sonu Osimhen'i geçebilirim." diye konuştu.

Ahmet Oğuz da çok iyi mücadele ettiklerini vurgulayarak, "Böyle maçları mücadele ederek kazanırsın. Bunu sahaya yansıtıp, 3 puanı almayı başardık." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli forvet oyuncusu Serdar Dursun ise lige iyi başlamadıklarını ama son 4 maçtır Türkiye'ye çok bir Kocaelispor izlettirdiklerini ifade etti.

Bugün zor bir maç oynadıklarına işaret eden Dursun, "Bu sahada oynamak kolay olmuyor rakipler için. İyi hazırlandık. İlk yarı gayet güzel, pozitif futbol oynadık. Öne de geçtik. İkinci yarı biraz defansa çekildik ya da Galatasaray bizi defansa zorladı. İyi defans yaptık. Kazandık, çok mutluyuz. İnşallah böyle devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kocaelispor'un galibiyet golünü atan Agyei de kaydettiği gol ile takıma yardımcı olduğu için çok mutlu olduğunu belirtti.

Agyei, önemli bir golle 3 puan aldıklarını ifade ederek, "Umarım bundan sonra da böyle devam edebiliriz. Bugün atmosfer çok güzeldi. Tüm taraftarlar çok iyiydi. Sesleri çok yüksekti. Bence bugünkü oyunun kazanılmasında büyük etkileri vardı." dedi.

Kaynak: AA / Şahin Oktay - Spor
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem

Yine o ilçe sallandı! Gece yarısı korkutan deprem
Dünyayı tedirgin eden restleşmede Rusya sözünü söyledi

Dünyayı tedirgin eden restleşmede Rusya sözünü söyledi
Öve öve bitiremedi, el yükseltti! Babacan'dan çarpıcı teklif

Öve öve bitiremedi, el yükseltti! Babacan'dan çarpıcı teklif
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osman Özköylü'den sert tepki: Fenerbahçe ve Galatasaray'a versin de hakemliğini göreyim

Ünlü isme olay tepki: F.Bahçe, G.Saray'a versin de hakemliğini göreyim
Diyarbakır'da hastanede tedavi gören polis kayıplara karıştı

Bir il alarmda! Hastanede tedavi gören polis kayıplara karıştı
Zirvede puan farkı 1'e indi! Fenerbahçe'den Kadıköy'de resital

Fenerbahçe'den rakiplerine korku salan galibiyet
Merkez Bankası'nın tahmini sonrası asgari ücret hesapları değişti! İşte yeni zam oranı

Merkez'in tahmini asgari ücret hesabını altüst etti! İşte yeni oran
Osman Özköylü'den sert tepki: Fenerbahçe ve Galatasaray'a versin de hakemliğini göreyim

Ünlü isme olay tepki: F.Bahçe, G.Saray'a versin de hakemliğini göreyim
Bakan Tunç: Demirtaş'la ilgili karar mahkemenin önünde, hep beraber bekleyeceğiz

Selahattin Demirtaş tahliye mi oluyor? Bakan Tunç'tan yeni açıklama
Selçuk İnan'dan ''Galatasaraylı Selçuk'' söylemlerine yanıt

O söylemlere cevap verdi: ''Galatasaraylı Selçuk'' olabilirim ama...
Erdoğan: Suriye'nin kuzeyine konutlar yapıyoruz, ülkesine dönenlerin sayısı 1 milyon 290 bin

Erdoğan bunu ilk kez söyledi! İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
Dehşet anları! Kaymakamlığın önüne geldi, kendini ateşe verdi

Dehşet anları! Kaymakamlığın önüne geldi, kendini ateşe verdi
6 kişinin öldüğü parfüm fabrikası yangınında gözaltı sayısı 11'e yükseldi

6 kişinin öldüğü parfüm fabrikası yangınında yeni gelişme
Kerem Aktürkoğlu: Galatasaray kaybedince daha motive çıktık

Galatasaray'ın yenilmesinin ardından maç öncesi konuşulanları anlattı
Q Yatırım Bankası'na yönelik tefecilik soruşturmasında 2 kişi tutuklandı

Tefecilik soruşturmasında gözaltına alınanlar için karar
Çekya'dan Fatih Terim için resmi açıklama

Çekya'ya gidiyor mu? Fatih Terim için resmi açıklama geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.