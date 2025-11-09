Haberler

Kocaelispor, Galatasaray'ı 1-0 Mağlup Etti

Kocaelispor, Galatasaray'ı 1-0 Mağlup Etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor, evinde Galatasaray'ı 1-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maçta Agyei'nin attığı golle Kocaelispor öne geçti. VAR incelemesi sonucu iptal edilen gol, maçın sonunda heyecan yarattı.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor evinde karşılaştığı Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada sağ taraftan topu taşıyarak ceza sahası içine giren Osimhen, kaleci Jovanovic ile karşı karşıya kaldı. Osimhen'in, kale önünden vuruşunda Jovanovic meşin yuvarlağı kornere çeldi.

62. dakikada Balogh'un pasında sağ kanatta topla buluşan Agyei ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

66. dakikada Sallai'nin ara pasında defasın arkasına sarkan Osimhen'in ortasında arka direkte topla buluşan Barış'ın vuruşunda Tarkan, meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.

83. dakikada sağ taraftan Roland Sallai'nin arka direğe ortasında Barış, kafayla topu indirdi. Kale önünde yaşanan karambolde Osimhen'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti.

88. dakikada VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Çağdaş Altay, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

Stat: Kocaeli

Hakemler: Çağdaş Altay, Serkan Çimen, Bilal Gölen

Kocaelispor: Aleksandar Jovanovic, Ahmet Oğuz, Botond Balogh, Hrvoje Smolcic, Jamal Dijksteel, Habib Ali Keita (Luis da Silva Cafumana Show dk. 72), Tarkan Serbest, Daniel Agyei (Oleksandr Syrota dk. 90), Karol Linetty (Darko Churlinov dk. 90+6), Tayfur Bingöl, Serdar Dursun (Can Keleş dk. 72)

Yedekler: Gökhan Değirmenci, Muharrem Cihan, Ahmet Sağat, Furkan Gedik, Samet Yalçın, Joseph Boende

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Wilfried Singo (Roland Sallai dk. 46), Davinson Sanchez (Kaan Ayhan dk. 90), Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs (Eren Elmalı dk. 64), Lucas Torreira (Gabriel Sara dk. 64), Mario Lemina, Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen, Mauro Icardi

Yedekler: Günay Güvenç, Metehan Baltacı, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Yusuf Demir, Arda Ünyay

Teknik Direktör: Okan Buruk

Gol: Agyei (dk. 45) (Kocaelispor)

Sarı kartlar: Dijksteel, Smolcic (Kocaelispor), Victor Osimhen (Galatasaray) - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem

Yine o ilçe sallandı! Gece yarısı korkutan deprem
Dünyayı tedirgin eden restleşmede Rusya sözünü söyledi

Dünyayı tedirgin eden restleşmede Rusya sözünü söyledi
Öve öve bitiremedi, el yükseltti! Babacan'dan çarpıcı teklif

Öve öve bitiremedi, el yükseltti! Babacan'dan çarpıcı teklif
33 yaşındaki kadını sokak ortasında yaktı, korkunç anların görüntüleri ortaya çıktı

Kan donduran olayda görüntüler ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osman Özköylü'den sert tepki: Fenerbahçe ve Galatasaray'a versin de hakemliğini göreyim

Ünlü isme olay tepki: F.Bahçe, G.Saray'a versin de hakemliğini göreyim
Merkez Bankası'nın tahmini sonrası asgari ücret hesapları değişti! İşte yeni zam oranı

Merkez'in tahmini asgari ücret hesabını altüst etti! İşte yeni oran
Zirvede puan farkı 1'e indi! Fenerbahçe'den Kadıköy'de resital

Fenerbahçe'den rakiplerine korku salan galibiyet
Bakan Tunç: Demirtaş'la ilgili karar mahkemenin önünde, hep beraber bekleyeceğiz

Selahattin Demirtaş tahliye mi oluyor? Bakan Tunç'tan yeni açıklama
Osman Özköylü'den sert tepki: Fenerbahçe ve Galatasaray'a versin de hakemliğini göreyim

Ünlü isme olay tepki: F.Bahçe, G.Saray'a versin de hakemliğini göreyim
Erdoğan: Suriye'nin kuzeyine konutlar yapıyoruz, ülkesine dönenlerin sayısı 1 milyon 290 bin

Erdoğan bunu ilk kez söyledi! İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
Diyarbakır'da hastanede tedavi gören polis kayıplara karıştı

Bir il alarmda! Hastanede tedavi gören polis kayıplara karıştı
Selçuk İnan'dan ''Galatasaraylı Selçuk'' söylemlerine yanıt

O söylemlere cevap verdi: ''Galatasaraylı Selçuk'' olabilirim ama...
Dehşet anları! Kaymakamlığın önüne geldi, kendini ateşe verdi

Dehşet anları! Kaymakamlığın önüne geldi, kendini ateşe verdi
6 kişinin öldüğü parfüm fabrikası yangınında gözaltı sayısı 11'e yükseldi

6 kişinin öldüğü parfüm fabrikası yangınında yeni gelişme
Formula 1 Brezilya Grand Prix'ini Lando Norris kazandı

Formula 1 Brezilya Grand Prix'si nefes kesti! İşte kazanan pilot
Kerem Aktürkoğlu: Galatasaray kaybedince daha motive çıktık

Galatasaray'ın yenilmesinin ardından maç öncesi konuşulanları anlattı
Q Yatırım Bankası'na yönelik tefecilik soruşturmasında 2 kişi tutuklandı

Tefecilik soruşturmasında gözaltına alınanlar için karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.