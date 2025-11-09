Haberler

Kocaelispor, Galatasaray'ı 1-0 Geçti

Kocaelispor, Galatasaray'ı 1-0 Geçti
Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor, Galatasaray'ı 1-0'lık skorla mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Maçın ilk yarısında Agyei'nin attığı golle öne geçen Kocaelispor, ikinci yarıda da öne geçmesini korudu.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor, Galatasaray'ı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada Ahmet'in sağ taraftan ortasında arka direkte topla buluşan Tayfur'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla direğin dibinden dışarı çıktı.

14. dakikada Agyei'nin ara pasında penaltı noktasının solunda topla buluşan Tayfur Bingöl, kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldı. Tayfur'un vuruşunda Uğurcan sağına uzanarak meşin yuvarlağı çeldi. Pozisyonun devamında Linetty'nin sert şutunda top kalenin üzerinden dışarı gitti.

21. dakikada sağ taraftan Ahmet'in ortasında Serdar ceza yayının sağında topla buluştu. Serdar'ın uzak köşeye vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Uğurcan'da kaldı.

45. dakikada sağ kanatta topla buluşan Agyei'nin rakiplerini geçip ceza sahası içine girerek, çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'ın kapattığı köşeden ağlara gitti.

Stat: Kocaeli

Hakemler: Çağdaş Altay, Serkan Çimen, Bilal Gölen

Kocaelispor: Aleksandar Jovanovic, Ahmet Oğuz, Botond Balogh, Hrvoje Smolcic, Jamal Dijksteel, Habib Ali Keita, Tarkan Serbest, Daniel Agyei, Karol Linetty, Tayfur Bingöl, Serdar Dursun

Yedekler: Gökhan Değirmenci, Muharrem Cihan, Ahmet Sağat, Luis da Silva Cafumana, Darko Churlinov, Furkan Gedik, Samet Yalçın, Oleksandr Syrota, Can Keleş, Joseph Boende

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Wilfried Singo, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Mario Lemina, Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen, Mauro Icardi

Yedekler: Günay Güvenç, Metehan Baltacı, Roland Sallai, Gabriel Sara, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Arda Ünyay

Teknik Direktör: Okan Buruk

Gol: Agyei (dk. 45) (Kocaelispor)

Sarı kart: Dijksteel (Kocaelispor), Victor Osimhen (Galatasaray) - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıKemal A55:

Tebrikler Selçuk hocam yenilsen şerefsizler konuşurdu çıktın aslan gibi mücadele ettirdim takımı

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
