Kocaelispor Futbolcularına 100 Milyon Lira Ödeme Yapıldı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor'da, futbolculara 100 milyon lira ödeme yapıldığı bildirildi.

Yeşil-siyahlı kulüp, sporcuların peşinat, maaş hak edişleri ve birikmiş prim alacaklarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Futbol takımımızın peşinat, maaş hak edişlerine ve birikmiş prim alacaklarına istinaden toplam 100 milyon lira ödeme bugün itibarıyla yapılmıştır." ifadelerine yer verdi.