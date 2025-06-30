Kocaelispor, Forvet Markao ile Yollarını Ayırdı

Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda kampında sürdüren Kocaelispor'da bugün karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı dördüncü isim forvet Markao oldu

Trendyol Süper Lig'e 16 yıl aradan sonra geri dönen Kocaelispor'da sözleşme fesihleri duyurulmaya devam ediyor. Gün boyunca Mehmet Yılmaz, Josip Vukovic ve Caner Osmanpaşa ile yolları ayırdıklarını sosyal medya hesabından duyuran Kocaelispor, bu kez forvet Markao ayrılığını ilan etti. Kulüpten yapılan açıklamada, "Her şey için teşekkürler Markao. Yeni yolculuğunda başarılar seninle olsun" denildi.

Markao, şampiyonluk sürecinde 25 maçta forma giydi ve takımına 8 gol, 8 asist katkısı verdi. - KOCAELİ