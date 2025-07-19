Kocaelispor, Esteghlal FC'ye Hazırlık Maçında Yenildi

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, sezon öncesi hazırlık maçında İran kulübü Esteghlal FC'ye 2-1 mağlup oldu. Kocaelispor'un tek golünü Ahmet Sağat kaydetti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, hazırlık maçında İran kulübü Esteghlal FC takımına 2-1 mağlup oldu.

Sezon öncesi çalışmalarını Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Kocaelispor, İran futbol kulüplerinden Esteghlal FC ile karşılaştı.

Kamp merkezindeki sahada oynanan müsabakada Kocaelispor'un tek gölünü 30. dakikada Ahmet Sağat kaydetti.

Yeşil-siyahlılar, yarın çift idmanla sezon hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Spor
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