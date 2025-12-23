Ziraat Türkiye Kupası: Kocaelispor: 3 Erzurumspor FK: 1 (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Kocaelispor, 1. Lig ekibi Erzurumspor FK'yı 3-1'lik skorla mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

53. dakikada soldan atak geliştiren Kocaelispor'da Joseph Nonge, ceza yayı önündeki Churlinov ile paslaşarak savunma arkasına sarktı. Joseph Nonge, kale sahasının solundan kalecinin kapattığı köşeden, dar açıdan topu arka direkte ağlara gönderdi. 3-0.

58. dakikada Churlinov'un topu kontrol ederken yaptığı pas hatasında ikinci bölgede topu kapan Ali Ülgen topu ceza sahasına kadar taşıdı ve yayın sağından çok sert şut çekti. Kaleci Gökhan gole izin vermedi.

73. dakikada ceza sahasının solunda Agyei'nin kale sahası çizgisine paralel gönderdiği pasa dokunan Rivas topu üstten auta gönderdi.

88. dakikada soldan Mustafa Fettahoğlu ile köşe vuruşu kullanan Erzurumspor FK'da kale sahası çizgisi üzerinde topa yükselen Baiye topu kafa vuruşuyla ağlara gönderdi. 3-1.

Stat: Kocaeli

Hakemler: Turgut Doman, Sabri Öğe, Selim Şenöz

Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Anfernee Dijksteel, Botond Balogh (Ahmet Oğuz dk. 83), Oleksandr Syrota, Muharrem Cinan, Samet Yalçın, Habip Keita (Karol Linetty dk. 61), Darko Churlinov (Furkan Gedik dk. 61), Joseph Boende (Mustafa Ege Bilim dk. 71), Rigoberto Rivas, Bruno Petkovic (Daniel Agyei dk. 71)

Yedekler: Serhat Öztaşdelen, Hrvoje Smolcic, Ahmet Sağat, Tayfur Bingöl, Esat Yusuf Narin

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Erzurumspor: Erkan Anapa, Ali Ülgen, Yakup Kırtay (Orhan Ovacıklı dk. 68), Amar Gerxhaliu (Martin Rodriguez Torrejon dk. 77), Yiğit Baran Karaoğlan (Eren Tozlu dk. 77), Ömer Arda Kara, Benhur Keser (Mustafa Fettahoğlu dk. 58), Sefa Akgün (Brandon Baiye dk. 58), Emre Erdem, Salih Sarıkaya, Cheickne Sylla

Yedekler: Kağan Moradaoğlu, Guram Giorbelidze, Mustafa Yumlu, Giovanni Crociata, Mehmet Emin Billor

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Goller: Darko Churlinov (dk. 18, dk. 45), Joseph Nonge (dk. 53) (Kocaelispor), Brandon Baiye (dk. 88) (Erzurumspor FK)

Sarı kartlar: Botond Balogh, Karol Linetty (Kocaelispor), Emre Erdem (Erzurumspor FK) - KOCAELİ