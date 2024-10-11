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Kocaelispor, Dünya Kız Çocukları Günü'nde Anlamlı Etkinlik Düzenledi

Kocaelispor, Dünya Kız Çocukları Günü'nde Anlamlı Etkinlik Düzenledi
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Kocaelispor, Dünya Kız Çocukları Günü kapsamında düzenlediği etkinlikte kız çocuklarına çeşitli hediyeler dağıttı. Futbolcu Furkan Gedik ve yönetim kurulu üyesi Orhan Dönmez, stantta çocuklarla bir araya gelerek bu özel günde onlara destek oldu.

Kocaelispor, Dünya Kız Çocukları Günü'nde anlamlı bir etkinlik düzenledi. Kocaelisporlu futbolcu Furkan Gedik ile yönetim kurulu üyesi Orhan Dönmez kız çocuklarına hediye dağıttı.

Kocaelispor, Dünya Kız Çocukları Günü kapsamında anlamlı bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte, kız çocuklarına çekilişle çeşitli hediyeler dağıtıldı. Yürüyüş yolu üzerinde düzenlenen etkinliğe Kocaelisporlu yönetici Orhan Dönmez, futbolcu Furkan Gedik ile, organizasyon müdürü Mehmet Açık katıldı. Kurulan standa gelen kızlar ile çocuklara çekiliş ile çeşitli hediyeler verildi.

Kocaelispor olarak anlamlı güne duyarsız kalmadıklarını belirten Mehmet Açık, "Ülkemizde son günlerde yaşanan kötü olaylar karşısında duyarsız kalmadık. Burada bir stant kurarak kız çocuklarımıza çekilişle çeşitli hediyeler verdik. Bu özel günde yanımızda olan Kocaelisporlu futbolcumuz Furkan Gedik'e ve yardımlarıyla katkıda bulunan yönetim kurulu üyemiz Orhan Dönmez'e teşekkür ediyoruz. Kocaelispor için bu kentteki herkes çok değerli, özellikle kız çocuklarımız. Böyle bir etkinlik düzenlemekten dolayı son derece mutluyuz" dedi.

Kocaelisporlu futbolcu Furkan Gedik ise, "Kocaelispor'un böyle bir etkinlik düzenlemesi gerçekten çok anlamlı. Hem şehre hem de ülkeye örnek olması çok önemli. Bu etkinlik hem biz futbolcuları hem de şehri çok mutlu etti. Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun. Bütün kız çocuklarımızı seviyoruz, onlar bizim canımız" ifadelerini kullandı.

Hediyelerini alan kız çocukları Kocaelispor'a etkinlik sebebiyle teşekkür etti. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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