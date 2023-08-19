Kocaelispor, Douglas Tanque ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, Brezilyalı forvet Douglas Tanque ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 'Ailemize hoş geldin Douglas Tanque. Kulübümüz, Douglas Tanque ile 2 yıllık sözleşme imzalamış bulunmaktadır.' ifadelerine yer verildi. Açıklamada, transferin camiaya hayırlı olması dilendi.