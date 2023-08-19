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Kocaelispor, Douglas Tanque ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, Brezilyalı forvet Douglas Tanque ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 'Ailemize hoş geldin Douglas Tanque. Kulübümüz, Douglas Tanque ile 2 yıllık sözleşme imzalamış bulunmaktadır.' ifadelerine yer verildi. Açıklamada, transferin camiaya hayırlı olması dilendi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, Brezilyalı forvet Douglas Tanque ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ailemize hoş geldin Douglas Tanque. Kulübümüz, Douglas Tanque ile 2 yıllık sözleşme imzalamış bulunmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, transferin camiaya hayırlı olması dilendi.

Kaynak: AA / Kadir Yıldız - Spor

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