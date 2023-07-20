Kocaelispor, Daniel Candeias ile 1 yıllık sözleşme imzaladı
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, Portekizli oyuncu Daniel Candeias ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, Portekizli oyuncu Daniel Candeias ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Daniel Candeias ile 1 yıllık sözleşme imzalamış bulunmaktadır. Camiamıza hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.
35 yaşındaki Candeias için Kocaeli Stadyumu'nda imza töreni düzenlendi.
Kaynak: AA / Sefa Tetik - Spor