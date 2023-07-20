Kocaelispor, Daniel Candeias'ı kadrosuna kattı

Kocaelispor, Süper Lig'in deneyimli orta saha oyuncularından 35 yaşındaki Daniel Candeias'ı 1 yıllığına kadrosuna kattı.

Trendyol 1. Lig'in yeni ekibi Kocaelispor, transfer harekatına doludizgin devam ediyor. Yeşil-siyahlılar, Süper Lig'in tecrübeli oyuncularından Daniel Candeias'ı da kadrosuna kattı. 35 yaşındaki Portekizli yıldız ile bugün Kocaeli Stadyumu'nda sözleşme imzalandı. Uzun yıllar Süper Lig'de Alanyaspor ve Gençlerbirliği forması giyen orta saha oyuncusu, Süper Lig'de çıktığı 158 maçta 15 gol 23 asistlik istatistiğe imza attı. - KOCAELİ