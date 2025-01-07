Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 Ocak'ta vatandaşın hayatına dokunacak müjdeler verecek

Gözler bu tarihe çevrildi! Erdoğan, önemli müjdeler verecek
Bahçeli'den, Tülay Hatimoğulları'nın 'Her yer Gazze olur' tehdidine yanıt

Bahçeli'den DEM Partili ismin "Her yer Gazze olur" tehdidine yanıt
DEM Parti heyetiyle CHP arasında 1,5 saatlik zirve

Merakla beklenen görüşme sona erdi! İlk açıklama CHP lideri Özel'den
Çin'in Tibet bölgesindeki 7,1'lik depremde bilanço ağırlaşıyor

Beşik gibi sallanan ülkede bilanço her saat ağırlaşıyor

Kocaelispor'dan Taraftarlara Eşya Geri Alma İmkanı

Kocaelispor'dan Taraftarlara Eşya Geri Alma İmkanı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaelispor Kulübü, güvenlik görevlileri tarafından maçlarda alınan kulaklık ve şarj aletleri gibi eşyaların geri alınabilmesi için taraftarların kapı numarası ve eşyanın fotoğrafı ile başvurmasını istedi. Kulüp, iç saha maçlarında bu eşyaları tutanak karşılığında devralacak.

Kocaelispor Kulübü, taraftarından maça girerken güvenlik görevlilerinin arama noktalarında el koyduğu kulaklık ve şarj aleti gibi eşyalarını geri almak için kapı numarası ve ilgili eşyanın fotoğrafıyla kulübe başvurmalarını istedi.

Trendyol 1. Lig'de zirvenin sahibi olan Kocaelispor, maçlarda kulaklık, şarj aleti, elektronik sigara gibi mali değeri olan eşyalarını stadyum kapı girişlerinde güvenlik görevlilerine vermek zorunda kalan taraftara kolaylık sağladı. Taraftarın ekonomik açıdan kayba uğramasına neden olan uygulamadan dolayı aldığı şikayetleri değerlendiren kulüp yönetimi, artık iç saha müsabakalarında kapılarda yapılan aramalarda alınan bu eşyaları tutanak karşılığında devralacak.

"Eşyanın ve alındığı kapının fotoğrafını çekin"

Hangi kapıda hangi eşyanın alındığı bilgisine sahip olmayı planlayan Kocaelispor, taraftara çağrıda bulundu. Yeşil-siyahlı kulüp, taraftarlardan stadyum kapılarında eşyalarını teslim ederken eşyanın ve teslim ettiği kapını fotoğrafını çekmesini istedi. Elinde alınan eşyasının resmi ve kapı numarası ile Kocaelispor Kulübüne giden taraftar, kendisine ait eşyayı kayıtlar üzerinden kısa sürede bulup teslim alabilecek.

"Sahaya atılma ihtimali olan eşya getirmeyin"

Taraftarı için eşyasını bulması adına kolaylık sağlayacak olan kulüp, öte yandan sahaya madde atılmaması konusunda da çağrısına ekleme yaparak, "Bilindiği gibi sahaya atılma ihtimali olan tüm maddeler, stadyum girişinde güvenlik güçleri tarafından toplanıyor. Sıkıntı yaşamamak adına, maçlara gelirken taraftarların üzerinizde bu tür eşyaları bulundurmamaları gerekiyor" açıklamasında bulundu. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Uzun yol şoförünün yasak aşk vahşeti
img

Maskot gözaltına alındı
img

"Her an 6.6'dan büyük deprem olabilir" diyerek bir bölgeyi uyardı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uzun yol şoförünün yasak aşk vahşeti! 6 çocuğunun annesini gözünü kırpmadan öldürdü

Uzun yol şoförünün yasak aşk vahşeti
Kerimcan Durmaz gözaltına alındı

Kerimcan Durmaz gözaltına alındı
Cemal Enginyurt'un maaşını duyan sunucu şaştı kaldı: Gerçek mi?

Cemal Enginyurt'un maaşını duyan sunucu şaştı kaldı
Reha Muhtar vasiyetini açıkladı: Deniz Uğur cenazeme gelmesin

Reha Muhtar vasiyetini açıkladı: O isim cenazeme gelmesin
Türkiye'yi terk eden Aysun Kayacı yeniden sosyal medyanın gündeminde

Aysun Kayacı sosyal medyanın gündeminde
İsrail Nagel Komitesi'nden İsrail hükümetine uyarı: Türkiye ile savaşa hazırlanılmalı

İsrail Hükümeti'ne Türkiye uyarısı: Savaşa hazırlanın

Son Dakika Haberleri

Büyü nasıl bozulur? Üzerimde büyü olduğunu nasıl anlarım? Büyü bozmada hangi dualar okunur? Bu akşam Bahar var mı? Bahar yeni bölüm neden yok? 7 Ocak Show TV yayın akışı! Kerimcan Durmaz neden gözaltına alındı? Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu 2025? SSK, BAĞ-KUR emekli maaşına ne kadar, kaç TL zam geldi? GEL KONUŞALIM TV8 CANLI İZLE || 7 Ocak Gel Konuşalım canlı izleme linki var mı? MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAM HABERLERİ! Memur ve memur emeklisi zam oranı netleşti mi? En düşük memur maaşı ne kadar olacak? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 7 OCAK | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? Resmi Gazete bugün (7 Ocak Salı) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2025! 15 TATİL NE ZAMAN? 15 tatil hangi tarihte başlıyor? MEB sömestr tatili! Sivasspor Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sivasspor Beşiktaş muhtemel 11'ler (Ziraat Türkiye Kupası)
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.