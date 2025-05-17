Kocaelispor'dan Öğrencilere ve Ailelere Yüzde 41 Kombine İndirimi

Kocaelispor'dan Öğrencilere ve Ailelere Yüzde 41 Kombine İndirimi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'de şampiyonluk elde ederek Süper Lig'e yükseldi. Kulüp, öğrenciler ve aileler için kombine bilet satışında yüzde 41 indirim yapacak. Kampanya 1 Haziran'da başlayacak.

Trendyol 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e yükselen Kocaelispor'da öğrenciler ve aileler, kombine biletlerini yüzde 41 indirimli satın alabilecek.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, daha önce açıklanan takvim doğrultusunda mevcut kombine kartları yenileme, kurumsal ve kongre üyelerine kombine satışlarının 1 Haziran'da sona ereceği kaydedildi.

Genel kombine satışlarının 1 Haziran itibarıyla başlayacağı aktarılan açıklamada, "1 Haziran'da başlayacak genel kombine satışlarında aile ve öğrenci kombine indirimleri uygulanacaktır. 1 Haziran'dan itibaren öğrenciler ve aileler (anne, baba ve en fazla 5 çocuk) öğrenci ve kimlik kartlarını KS Store bilet satış noktasında bulunan bilet satış sorumlularına ibraz etmeleri durumunda Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda bulunan diledikleri tribünde yüzde 41 indirimli olarak kombine alma hakkına sahip olacaklardır. Öğrenciler ve aile kombine satışları kesinlikle KS Store bilet satış noktasında yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Kadir Yıldız - Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Göktepe-3'te 30 milyar dolarlık doğal gaz keşfettik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğal gaz müjdesi
'Kasa' olarak tabir edilen Ertan Yıldız itirafçı oldu, anlattıkları İmamoğlu'nu zora sokacak

İtirafçı olan İmamoğlu'nun kasasından dava seyrini değiştirecek sözler
Görüntü bomba! Erdoğan, Macron'un beden diliyle üstünlük kurma çabasına izin vermedi

Üstünlük kurmaya çalışan Macron'u tek hareketiyle mat etti
Filmden etkilendi, 900 bin lira harcayıp elleriyle yaptı! Gören inanamıyor

Filmden etkilendi, 900 bin liraya kendi yaptı! Gören inanamıyor
Demet Akalın tepki gösterdi: Uygulamaya son verin

Demet Akalın görüntülere tepki gösterdi: Gerçekten onur kırıcı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray yeni Muslera'sını buldu

Galatasaray yeni Muslera'sını buldu
Büyükşehirde zehirli yılan alarmı

Büyükşehirde apartman bahçesinde zehirli yılan alarmı
HAVELSAN'ın BARKAN insansız otonom kara aracının seri üretimi başlıyor

Dengeleri değiştirecek silah Türkiye'de üretilecek
Gölge başkan Ertan Yıldız itirafçı oldu! Ekrem İmamoğlu'yla ilgili neler anlattı neler

Gölge başkan itirafçı oldu! İmamoğlu'yla ilgili neler anlattı neler
Premier Lig'de ödül verildi! Altay Bayındır yılın golünü yemiş

Yediği gole ödül verildi
Papa'nın geleceği İznik'te heyecanlandıran keşif

Papa'nın geleceği ilçede heyecanlandıran keşif
Serra Pirinç'ten sanatsal paylaşım: Göğüs kalıbı çalışması gündem oldu

Göğüslerinin kalıbını çıkarttı, o halini gören bir daha baktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.