Kocaelispor'dan Öğrenci ve Ailelere Yüzde 41 İndirimli Kombine Bilet Satışı

Kocaelispor'dan Öğrenci ve Ailelere Yüzde 41 İndirimli Kombine Bilet Satışı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaelispor, yeni sezonda Süper Lig'de mücadele ederken, 1 Haziran'dan itibaren öğrenci ve ailelere yönelik yüzde 41 indirimli kombine bilet satışına başlayacak. Kombine biletler, KS Store Bilet Satış noktasından temin edilebilecek.

Yeni sezonda Süper Lig'de yer alacak Kocaelispor'da kombine bilet satışı, 1 Haziran'dan itibaren öğrencilere ve ailelere yüzde 41 indirimli olarak satışa çıkacak.

Yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edecek Kocaelispor'da kombine satışları sürüyor. Taraftarın pahalı bulduğu kombine bilet satışları, 1 Haziran'dan itibaren ailelere ve öğrencilere indirimli fiyatla satışa çıkacak. Öğrenciler ve en çok 5 çocuğa kadar olmak üzere ebeveynler yüzde 41 indirimli kombine bilet alacak. Aile ve öğrenciler, kombine bilet alım işlemlerini KS Store Bilet Satış noktasından yapacak.

Yenileme ve kongre üyelerine satış 1 haziranda bitecek

Kocaelispor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Evvelce açıklanan kombine satış takvimi doğrultusunda mevcut kombine kartları yenileme, kurumsal üyeler ve kongre üyelerine kombine satışı 1 Haziran 2025'te sona erecektir. 1 Haziran itibarıyla genel kombine satışları başlayacaktır. Genel kombine satışlarında aile ve öğrenci kombine indirimleri uygulanacaktır. Öğrenciler ve aileler (anne + baba ve en fazla 5 çocuk) öğrenci ve kimlik kartlarını KS Store bilet satış noktasında bulunan sorumlulara ibra etmeleri durumunda Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda diledikleri tribünde yüzde 41 indirimli olarak kombine alma hakkına sahip olacaklardır. Öğrenciler ve aile kombine satışları kesinlikle KS Store bilet satış noktasında yapılacaktır." - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Lozan tartışmasının terörsüz Türkiye ile ilgisi yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lozan'la ilgili tartışmalara ilk yorum
Putin, Zelenski ile aynı masaya oturmak için şart koştu

Putin, Zelenski ile aynı masaya oturmak için şart koştu
Görüntü bomba! Erdoğan, Macron'un beden diliyle üstünlük kurma çabasına izin vermedi

Üstünlük kurmaya çalışan Macron'u tek hareketiyle mat etti
Gölge başkan Ertan Yıldız itirafçı oldu! Ekrem İmamoğlu'yla ilgili neler anlattı neler

Gölge başkan itirafçı oldu! İmamoğlu'yla ilgili neler anlattı neler
Fenerbahçe'nin eski yıldızı siyasete girdi! İşte desteklediği parti

Fenerbahçe'nin eski yıldızı siyasete girdi! İşte desteklediği parti
Serra Pirinç'ten sanatsal paylaşım: Göğüs kalıbı çalışması gündem oldu

Göğüslerinin kalıbını çıkarttı, o halini gören bir daha baktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Güler'in Galatasaray'a verdiği cevap ortaya çıktı

"Galatasaray Arda'yı istedi" iddiası
Tiran'da dikkat çeken anlar! Başrolde Erdoğan, Aliyev ve Paşinyan var

Paşinyan ve Aliyev'i buluşturdu; sonrasında olanları görmeniz lazım
'Dağ başında soğuk varmış' türküsüyle ünlenen çocuğun son hali

İşte bir dönem tüm Türkiye'nin konuştuğu çocuğun son hali
Zirvede yan yana gelen Erdoğan ile Meloni arasında dikkat çeken diyalog

Fotoğraf çekimindeki harekete dikkat! Erdoğan, gülmekle yetindi
TFF'nin kararı 1500 futbolcuyu tehlikeye attı

Verdiği karar 1500 futbolcuyu tehlikeye attı
Gaziantep'te fabrikada buhar kazanı patladı! Yaralılar var

Fabrikada buhar kazanı bomba gibi patladı! Yaralılar var
Beşiktaş 1. Lig ekibinden oyuncu alıyor

Süper Lig devi 1. Lig ekibinden oyuncu alıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.