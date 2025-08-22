Kocaelispor'dan Fenerbahçe Maçı Biletleri Açıklaması

Kocaelispor, yarın deplasmanda oynanacak Fenerbahçe maçı için satışa çıkarılan misafir tribün biletlerinin çoğunun bloke ettirildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Kocaelispor Kulübü Basın Sözcüsü Kadir Genç, yaptığı açıklamada, yarın Fenerbahçe ile oynayacakları müsabakanın deplasman tribün biletlerinin satışa çıktığı an itibarıyla tükendiğini belirtti.

Bununla ilgili sosyal medyada Kocaelispor'un, satışa çıkarılan biletlerin çoğunu bloke ettirdiğine dair asparagas, hiçbir somut veriye dayanmayan, hakikate muhalif paylaşımlar olduğunu tespit ettiklerini aktaran Genç, "Yarın oynanacak müsabakada, kulübümüz için ayrılan 2 bin 100 biletin rakibimizle yapılan istişareler sonucunda taraftar derneğimize teslim edilmek üzere sadece 125 adeti satışa kapattırılmış olup kalan 1975 bilet Passolig sisteminde genel satışa çıkarılmış ve tamamı bireysel olarak taraftarlarımızca satın alınmıştır." ifadelerini kullandı.