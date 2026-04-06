Kocaelispor, Anadolu Ajansının 106. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Kocaelispor, Anadolu Ajansının 106. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla Kurtuluş Savaşı sırasında milli birliği zedeleyebilecek kışkırtmalara karşı halkı bilgilendirmek ve ulusal mücadeleyi bağımsızlıkla taçlandıracak kararları duyurmak amacıyla 6 Nisan 1920'de kurulan Anadolu Ajansının 106. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. Doğru, tarafsız ve ilkeli habercilik anlayışıyla kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına özveriyle çalışan tüm Anadolu Ajansı ailesine nice başarılı yıllar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.