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Kocaelispor'da Yunus Emre Gedik'in Sözleşmesi Uzatıldı

Kocaelispor'da Yunus Emre Gedik'in Sözleşmesi Uzatıldı
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Trendyol 1. Lig'de şampiyonluğu garantileyen Kocaelispor, sol bek Yunus Emre Gedik'in sözleşmesindeki bir yıllık opsiyonu kullanarak futbolcunun sözleşmesini 2025-2026 sezonu sonuna kadar uzattı.

Trendyol 1. Lig'de şampiyonluğu garantileyen Kocaelispor'da sol bek Yunus Emre Gedik'in sözleşmesi uzatıldı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Gedik'in sözleşmesinde bulunan bir yıllık opsiyonun kullanıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Futbolcumuz Yunus Emre Gedik'in sözleşmesinde yer alan uzatım opsiyonu kulübümüz tarafından kullanılmış olup futbolcumuzun sözleşmesi 2025-2026 futbol sezonu sonuna kadar uzatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Kadir Yıldız - Spor
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