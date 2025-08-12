Kocaelispor'da Wieteska'dan Kötü Haber: Çapraz Bağları Koptu

Kocaelispor'da Wieteska'dan Kötü Haber: Çapraz Bağları Koptu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaelispor, Trabzonspor ile oynadığı maçta sakatlanan Mateusz Wieteska'nın sağ diz ön çapraz bağlarının koptuğunu açıkladı. Deneyimli savunma oyuncusunun tedavisine başlandı.

16 yıl aradan sonra Trabzonspor deplasmanıyla Süper Lig serüvenine başlayan Kocalispor'da maçın 21. dakikasında sakatlanan Wieteska'dan kötü haber geldi. Deneyimli oyuncunun sağ diz ön çapraz bağlarının koptuğu açıklandı

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Trabzonspor ile oynayan Kocaelispor'da Mateusz Wieteska sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Savunma oyuncunun sağlık durumuyla yapılan açıklamada, sağ diz ön çapraz bağında kopma meydana geldiği ve tedavisine başlandığı duyuruldu. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Kuyumcular altın için yıl sonunu işaret etti: 6 bin lira olacak

Kuyumculardan altın için rekor tahmin! Hem tarih hem de rakam verdiler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rezan Epözdemir soruşturması gittikçe derinleşiyor! Yeni bir gözaltı var

Epözdemir soruşturması gittikçe derinleşiyor! Yeni bir gözaltı var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.