Haberler

Recep Durul, Kocaelispor başkanlığına seçildi

Recep Durul, Kocaelispor başkanlığına seçildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaelispor Olağan Seçimli Mali Genel Kurulu'nda mevcut başkan Recep Durul, tek aday olarak girdiği seçimde yeniden başkan seçildi. Kongrede güven tazeleyen Durul, hedeflerinin Avrupa kupaları olduğunu vurguladı.

KOCAELİSPOR Olağan Seçimli Mali Genel Kurulu'nda mevcut başkan Recep Durul, tek listeyle girilen seçimde yeniden başkan seçildi.

Kocaelispor Kulübü Olağan Seçimli Mali Genel Kurulu, Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kongrenin divan başkanlığını Muammer Çelik üstlenirken; Nebi Gönenç, Erçin Bayırlı, Faruk Kurnaz ve Mesut Yılancı ise divan kurulu üyelikleri için oyları topladı. İçeride delege olmayan kişilerin de bulunduğunun fark edilmesi üzerine kongreye 15 dakikalık zorunlu ara verildi. Aranın ardından salon tamamen boşaltılarak delegeler, üyelik kartları ve kimlik kontrolleri tek tek yapılarak yeniden içeri alındı. Düzenin sağlanmasıyla birlikte yapılan oylamada, yönetim kurulu mali ve idari yönden oy çokluğuyla ibra edildi. Gündem maddelerinin tamamlanmasının ardından yapılan seçimde tek aday olarak giren Recep Durul, delegelerin oylarıyla yeniden Kocaelispor Kulübü Başkanlığı'na seçilerek güven tazeledi.

YÖNETİM KURULU BELİRLENDİ

Recep Durul başkanlığındaki yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

"Ahmet Arık, Burak Gülener, Engin Arat, Erkan Bilgiç, Gürhan Darcan, Haşmet Uçar, İsmail Yaman, Kadir Genç, Kamil Sert, Kani Furkan Kaçar, Mert Kavşut, Mustafa Tanrıkulu, Niyazi Şahin Gündoğdu, Ömür Öztürk, Rafet Kırgız, Sefa Ertuğ, Serkan Akpolat, Serkan Bulut, Veli Başkurt, Zeynel Abidin Akyol."

'KULÜBÜN VİZYONU VE HEDEFİ HER ZAMAN AVRUPA KUPALARIDIR'

Kocaelispor Başkanı Recep Durul açıklamasında, "Kocaelispor'u hak ettiği yere taşımak için var gücümüzle çalışacağız. Kocaelispor'un başarısı adına tüm şehir, camia ve taraftarlarımızla omuz omuza verip elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bu kongre hepimize hayırlı olsun. Şunun altını özellikle çizerek yinelemek istiyorum; Kocaelispor'un hedefi hiçbir zaman sadece ligde kalmak olamaz. Bu kulübün vizyonu ve hedefi her zaman Avrupa kupalarıdır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nden ayrıldı: Geri gelmek üzere çıkıyorum

Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nden ayrıldı: Çok üzgünüm
CHP Genel Merkezi'nde arbede! Onlarca polis içeri girdi

CHP Genel Merkezi'nde arbede! Onlarca polis içeri girdi
Özgür Özel tahliye tebligatını yırttı attı: Bunun için yıktılar baba ocağını

Tahliye tebligatını yırtıp attı: Bunun için...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kılıçdaroğlu cephesinden yeni açıklama: Kemal Bey kapının bu tarafının da diğer tarafının da genel başkanı

Bir açıklama daha! "Hepinizin genel başkanı benim" diyor
Özel'den Kılıçdaroğlu'na gönderme: Herkes kendisine yakışanı yapıyor

Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'nu küplere bindirecek gönderme
Real Madrid ve Barcelona'ya kafa tutuyorlardı! Küme düştüler

İki yıl önce Real Madrid'le Barça'ya kafa tutuyorlardı: Küme düştüler
Özgür Özel, yürüyüşü sırasında trafikte gördüğü gelin ve damadın yanına gitti

Meclis'e yürüyen Özel, trafikte görünce hemen yanlarına gitti
Ak Parti'nin eski MKYK üyesi Emine Çift hayatını kaybetti

Ak Parti'nin acı günü! Eski MKYK üyesi Emine Çift hayatını kaybetti
DEM Parti'den CHP Genel Merkezi'ne polis operasyonuna ilk tepki

CHP Genel Merkezi'ndeki görüntülere ilk tepki DEM Parti'den geldi
13,5 milyarlık yolsuzluğu ortaya çıkardı, 111 yıl hapis cezası aldı

13,5 milyarlık yolsuzluğu ortaya çıkardı, 111 yıl hapis cezası aldı