Kocaelispor'da Omolo ile yollar ayrıldı - Haberler

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Kocaelispor'da Omolo ile yollar ayrıldı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Kocaelispor'da Omolo ile yollar ayrıldı

Kocaelispor, Johanna Omolo'nun sözleşmesini feshetti.

Kocaelispor, Johanna Omolo'nun sözleşmesini feshetti.

Önümüzdeki sezon 2. Lig'de statü gereği yabancı oynatamayacak olan Kocaelispor, Omolo ile de yolları ayırdı. Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Johanna Ochieng Omolo'nun 31.05.2022 tarihinde sona erecek olan sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir" ifadeleri yer aldı. Yeşil-siyahlılar, geçtiğimiz günlerde de Mandjeck ile sözleşme feshetmişti. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

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