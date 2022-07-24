Kocaelispor'da gençlerin akıbeti ikinci etap kampında belli olacak - Haberler

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Kocaelispor'da gençlerin akıbeti ikinci etap kampında belli olacak

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Kocaelispor'da gençlerin akıbeti ikinci etap kampında belli olacak

Kocaelispor, yarın ikinci etap kamp çalışması için Ankara Kızılcahamam'a gidecek.

Kocaelispor, yarın ikinci etap kamp çalışması için Ankara Kızılcahamam'a gidecek. Perşembe günü yapılacak olan hazırlık maçında genç oyuncuların akıbeti belli olacak.

TFF 2. Lig ekibi Kocaelispor, sezon başı 2. etap kamp çalışmaları için yarın Kızılcahamam'a gidiyor. Körfez ekibi, sabah 10.30'da kara yolu ile hareket edecek. Yeşil-siyahlıların kamp kadrosunda 23 futbolcu olduğu açıklandı. Çarşamba günü de alt yapıdan 16 oyuncu kampa katılacak. Perşembe günü ise 2. Lig'den bir takımla yapılacak olan maçta genç futbolcular denenecek. Maç sonrası genç oyuncuların akıbetine teknik direktör Fırat Gül karar verecek. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Kızılcahamam Spor Haberler

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