Kocaelispor'da gençler kader maçlarına çıktı - Haberler

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Kocaelispor'da gençler kader maçlarına çıktı

Kocaelispor'da gençler kader maçlarına çıktı

Kocaelispor, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında Adıyaman Futbol Kulübü'ne 1-0 mağlup oldu.

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Kocaelispor, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında Adıyaman Futbol Kulübü'ne 1-0 mağlup oldu. Tamamıyla gençlerden oluşan kadroyla müsabakaya çıkan Kocaelispor'da hangi futbolcuların A takımda devam edeceğine Teknik Direktör Fırat Gül karar verecek.

TFF 2. Lig ekibi Kocaelispor, Kızılcahamam kampında ilk hazırlık maçını oynadı. Adıyamanspor ile karşılaşan yeşil-siyahlılar, son dakikalarda yedikleri golle rakibine 1-0 mağlup oldu. Daha önce kulüp tarafından yapılan açıklamada olduğu gibi mücadelede gençlere forma şansı verildi. Tamamı gençlerden oluşan Kocaelispor'da hangi gençlerin A takımda devam edeceği konusunda gözler Teknik Direktör Fırat Gül'e çevrildi. Performansı yeterli bulunan genç futbolcular Kocaeli'ye dönüldüğünde profesyonel yapılacak. A takıma giremeyecek olan futbolculardan ise yaşı tutanların U19'da devam edeceği, yaşı uymayanların ise kiralanacağı öğrenildi. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Adıyaman Futbol Fırat Spor Haberler

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