Kocaelispor'da Futbolcuların Antrenmana Çıkmama İddialarına Yalanlama

Trendyol 1. Lig'in lideri Kocaelispor'da, ödemelerini alamayan futbolcuların antrenmana çıkmama kararıyla ilgili bilgi paylaşımlarının doğru olmadığını söyleyen basın sözcüsü Kadir Genç, "Cuma günleri prim ödüyoruz. Bugün zaten ödeme yapılacak. Antrenmana çıkmama konusu doğru değil" dedi.

Trendyol 1. Lig'de 51 puanla zirvede bulunan ve sezonun 25. haftasında yarın Çorum FK'yı konuk edecek Kocaelispor'da, sosyal medya üzerinden yayılan futbolcuların alacaklarının ödenmediği için antrenmana çıkmama kararı aldıkları yönündeki paylaşımlar kent kamuoyunda gündem oldu. Dolaşımdaki bu bilgilere kulübün basın sözcüsü Kadir Genç'ten yalanlama geldi. İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirinin sorularını yanıtlayan Kadir Genç, ödemelerin peyderpey yapıldığını, primlerin gününde yattığını ancak maaşlarda gecikme olduğunu söyledi.

"Antrenmana çıkmama diye bir şey yok"

Oyuncuların antrenmana çıkmama durumunun söz konusu olmadığını dile getiren Genç, "Bugün antrenman yok ki çıkmama kararı olsun. O öyle bir şey değil. Para sorununa da gelirsek para sorunu zaten var ve bu sorun peyderpey çözülüyor. Para sorunu her yerde var. Sadece bizde değil ki. Ama çözülüyor, bunda bir problem yok. Antrenmana çıkmama diye bir şey yok. Takım kampta, maçtan bir gün önce sadece ter antrenmanı var. Futbolcuların, yönetim olarak bizlere böyle bir tepkisi yok. Paralarını istiyorlar mı? Elbette istiyorlar. Tabii ki isteyecekler. Ödeme de bugün yapılacak. Onunla ilgili sıkıntı yok" dedi.

"Cuma günleri önceki maçın primlerini ödüyoruz"

Futbolculara olan borçları önümüzdeki hafta basın mensuplarıyla düzenleyeceği bilgilendirme toplantısında net olarak paylaşacağının da altını çizen Kadir Genç, "Biz hep cuma günleri prim ödüyoruz. Tamamı mı yapılır, kısmen mi yapılır henüz bilmiyorum ama bugün ödeme yapılacak. Yönetim kurulunun oluşturduğu rakamlar var ve gelen paranın tamamı futbolculara ödenecek. Önce, bir önceki maçın primi ödenecek. Bu zaten standart. Bir de geriden gelen, bazı futbolculara 2, bazılarına 3 ay maaş borcumuz var. Onlarla ilgili ne ödeyebileceğiz bugün ona da bakacağız" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ