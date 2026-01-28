Haberler

Kocaelispor'dan transfer tedbiri açıklaması Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaelispor, FIFA'nın uyguladığı geçici transfer tedbirine sebep olan ödemeyi gerçekleştirdi ve gerekli yasal prosedürleri başlattı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, FIFA'nın getirdiği geçici transfer tedbirine sebebiyet veren dosyanın ödemesinin yapıldığını bildirdi.

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüze FIFA Futbol Mahkemesi tarafından uygulanan geçici transfer tedbirine sebebiyet veren dosyanın ödemesi bugün itibarıyla yapılmış olup, ilgili tedbirin kaldırılması amacıyla gerekli yasal prosedür başlatılmıştır. Taraftarlarımızın ve camiamızın bilgilerine saygılarımızla sunarız." ifadeleri kullanıldı.

Kocaelispor'a, eski futbolcusu Josip Vukovic'in alacaklarının ödenmemesi nedeniyle FIFA tarafından geçici transfer tedbiri getirilmişti.

Kaynak: AA / Sefa Tetik - Spor
14 suçlu 5 ülkede yakalandı! Aralarında Çirkinler suç örgütü yöneticisi de var

Tuhaf bir isimle hayatımıza giren çetenin lideri yakalandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fener'in yıldızı Galatasaray'ın paylaşımını beğendi, ortalık karıştı

Galatasaray'ın paylaşımını beğendi, ortalık karıştı
Diyaloglar Türkçe! Üç kadının bir erkeği köle gibi kullandığı görüntüye tepki yağıyor

Üç kadının bir erkeği köle gibi kullandığı görüntüye tepki yağıyor
ABD'li senatörden komşu ülkeyi iç savaşa sürükleyecek çağrı

Komşu ülkeyi iç savaşa sürükleyecek skandal çağrı
Prens Selman'dan dikkat çeken Türkiye talimatı

Prens Selman'dan dikkat çeken Türkiye talimatı! Bakanlara yetki verdi
Fener'in yıldızı Galatasaray'ın paylaşımını beğendi, ortalık karıştı

Galatasaray'ın paylaşımını beğendi, ortalık karıştı
Dev şirket milyarlarca dolarlık altını nükleer sığınakta saklamaya başladı

Dev şirket tonlarca altını nükleer sığınakta saklamaya başladı
Türkiye ve Suriye masada! Osmanlı'nın son büyük projesi hayata geçiyor

Masa kuruldu! Osmanlı'nın son büyük projesi hayata geçiyor