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Kocaelispor binlerce taraftarıyla birlikte şampiyonluğu kutladı

Kocaelispor binlerce taraftarıyla birlikte şampiyonluğu kutladı

Spor Haberleri

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta şampiyon olarak Spor Toto 1'inci Lig'e yükselen Kocaelispor, şampiyonluğu binlerce taraftarıyla birlikte kutladı.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta şampiyon olarak Spor Toto 1'inci Lig'e yükselen Kocaelispor, şampiyonluğu binlerce taraftarıyla birlikte kutladı.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta oynadığı GMG Kastamonuspor maçını kazanmasının ardından şampiyonluğu garantileyen Kocaelispor, bugün deplasmanda oynadığı Ankara Demirspor maçının ardından kupasına kavuştu. İzmit Seka Park'ta düzenlenen kutlama programına katılan binlerce taraftarıyla birlikte kupayı kaldıran takım, büyük coşku yaşadı. Taraftarlar saat 21.41'de meşale şovu yaparken, takımın şampiyonluk kupasını ise TFF Başkanvekili Volkan Can takdim etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir - Spor

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