Kocaelispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Beşiktaş'ı ağırlayacak

Kocaelispor, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında Beşiktaş'ı sahasında konuk edecek. Mücadele 18.00'de başlayacak ve Kocaelispor, kupada puan almak için mücadele edecek.

Kocaelispor, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında yarın sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.

Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu'nda saat 18.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

Müzesinde 2 Türkiye Kupası bulunan Kocaelispor, grupta 1 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 3. sırada yer alıyor.

Kupada iddiasını sürdürmek isteyen Kocaeli temsilcisi, siyah-beyazlılar karşısında puan almaya çalışacak.

Körfez ekibinde sakatlığı bulunan kaleci Jovanovic, Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.

Kaynak: AA / Kadir Yıldız - Spor
