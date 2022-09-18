Kocaelispor Başkanı Engin Koyun uzun süre stattan çıkamadıTaraftardan tepki: "Engin Koyun istifa"

- Kocaelispor Başkanı Engin Koyun uzun süre stattan çıkamadı Taraftardan tepki: "Engin Koyun istifa" 'Mutlak şampiyonluk' diyerek başladığı sezonun sonunda 2. Lig'e düşen ve bu yıl da 'şampiyonluk' parolasıyla sezona başlayan Kocaelispor'da kulüp başkanı Engin Koyun 5 haftada üst üste 3.

- Kocaelispor Başkanı Engin Koyun uzun süre stattan çıkamadı

Taraftardan tepki: "Engin Koyun istifa"

KOCAELİ - 'Mutlak şampiyonluk' diyerek başladığı sezonun sonunda 2. Lig'e düşen ve bu yıl da 'şampiyonluk' parolasıyla sezona başlayan Kocaelispor'da kulüp başkanı Engin Koyun 5 haftada üst üste 3. beraberliğin alınmasının ardından yaklaşık 40 dakika stattan çıkamadı

1. Lig'de 2021-2022 sezonuna 'Şampiyon olacağız' diyerek başlayan ancak futbolcu bütçesine rağmen küme düşen Kocaelispor'da taraftar tepkisi artarak sürüyor. 2. Lig Kırmızı Grup'ta 2022-2023 sezonuna da 'şampiyonluk' parolasıyla başlayan ancak 5 haftada; ilk 2 hafta alınan galibiyetin ardından üst üste 3. beraberliğin alınması Kocaelispor taraftarının tepkisine neden oldu. Derince Doğal Çim Stadı'nda oynanan Bucaspor 1928 maçının ardından tansiyon yükseldi. Maçın 7.dakikasında bulduğu golle öne geçen ancak 87.dakikada yediği golle 1-1 berabere kalan Kocaelispor'un kulüp başkanı Engin Koyun zor anlar yaşadı.

Taraftar: "Engin Koyun istifa"

Serik Belediyespor ve Sarıyer'in ardından Bucaspor ile de berabere kalınmasıyla birlikte taraftar tribünden hep bir ağızdan kulüp başkanı Engin Koyun'a 'istifa' çağrısında bulundu. Sert tepki gösteren ve maç sonu Koyun'un çıkmasını bekleyen taraftarın bazılarına polis müdahalede bulundu. Kulüp başkanı Engin Koyun ise yaklaşık 40 dakika stattan çıkamadı. Geçen hafta Sarıyer beraberliğiyle birlikte de taraftarın saldırı girişimine maruz kalan Engin Koyun bu kez taraftarla karşı karşıya gelmedi. Taraftarın çevik kuvvet tarafından tahliye edilmesinin ardından koruma eşliğinde deplasman kapısından Derince Stadı'nı terk eden Başkan Koyun herhangi bir açıklama yapmadı.