Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, Manisa FK maçındaki hakem kararlarını eleştirdi

Kocaelispor Kulübü Başkanı Engin Koyun, Trendyol 1. Lig'de Manisa FK ile yaptıkları maçtaki hakem kararları konusunda, "Artık dün bardağın taştığı anı hep beraber yaşadık. Yalnız bizim tarafımızdan değil, Manisasporlu yöneticiler tarafından dahi bir hakem skandalı, bir hakem faciası yaşadık." dedi.

Yıldız Entegre Kocaeli Stadı'nda basın toplantısı düzenleyen Koyun, deplasmanda oynanan ve Manisa FK'nin 2-1 üstünlüğüyle tamamlanan maçtaki hakem kararlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Koyun, göreve gelmesinden bu yana geçen 4 yılda sayısız hakem hatalarına maruz kaldıklarını, 2 yıl önce Kocaeli'deki Altınordu maçında 1,5 metre dışarıdan verilen penaltıyla hakemlerin Kocaelispor'un kaderiyle oynamaya başladığını savundu.

Küme düştükleri sezon hatalı hakem kararlarının Kocaelispor'un 13 puanına direkt etki ettiğini iddia eden Koyun, "İnsandır, hata yapabilirler ama camia olarak, yönetim olarak, şehir olarak bu acıyı çok derinden hissettik. Gelinen noktada maalesef aynı tedirginlik bizde tekrar başladı." diye konuştu.

Manisa FK maçına kadar yine zaman zaman hakem hatalarına maruz kaldıklarını belirten Koyun, "Artık dün bardağın taştığı anı hep beraber yaşadık. Yalnız bizim tarafımızdan değil, Manisasporlu yöneticiler tarafından dahi bir hakem skandalı, bir hakem faciası yaşadık." değerlendirmesinde bulundu.

"Hakem hatalarının faturası federasyon başkanı ve camiaya kesiliyor"

Koyun, ofsayt gerekçesiyle iptal edilen Kocaliesporlu Tanque'nin golünde VAR çizgisinin çekilmediğini ancak stadın gölgesinin tam o noktaya düştüğüne değindi.

Kouakou'ya yapılan müdahaleye faul verilmemesini de eleştiren Koyun, "Kendimi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde hissettim. Tuttuğu gibi Kouakou'yu yere indiriyor. Hadi orta hakem es geçti. VAR hakemi, sen ne iş yapıyorsun? Penaltıyı verdiği zaman müdahale ediyorsun orada. Hakemi VAR'a çağırıyorsun ve penaltıyı iptal ediyorsun. Arkasından son dakikada bizim futbolcumuza yapılan, rakip takım taraftarı ve yöneticilerinin de penaltı olarak iddia ettiği bir yerde ne yapıyorsun? VAR'a dahi çağırma gereği hissetmiyorsun." ifadelerini kullandı.

Koyun, bu nedenle toplantıyı yapma gereği hissettiklerini çünkü geçmişte canlarının çok yandığını dile getirerek, hakem camiasının yaptığı hata zincirlerinin faturasının Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye ve camiaya kesildiğini söyledi.

Yakından tanıdığı federasyon başkanının bunu hak etmediğini vurgulayan Koyun, "Buradan Sayın Federasyon Başkanım, ilgili bütün kurum ve kuruluşlara sesleniyorum. Özellikle insanların kasıtlı olarak yapmış olduğu hataların camialara fatura edildiğinin altını çiziyorum. Özellikle hedefin siz olduğunu, bunun kasıtlı ve bilinçli yapıldığını, bir kez daha Kocaeli camiası olarak sizlerle paylaşma gereği hissediyorum." şeklinde konuştu.

"Benim canım çok yandı, camianın çok canı yandı"

Koyun, kararlarını tartıştıkları hakemlerin bundan sonra asla ve asla görev almamasını temenni ettiğinin altını çizerek, "Bunları, Türk futbolunun geleceğini yok etmek için görevlendirilmiş şahıslar olarak görüyorum." ifadesini kullandı.

Bir şehrin, bir camianın geleceğini yok etmeye kalkanlara asla fırsat vermeyeceklerini söyleyen Koyun, sadece kendilerine karşı yapılan hatalar olmadığını, diğer kulüplerin de zaman zaman bu konuda yaşadıkları sıkıntıları dile getirdiğine işaret etti.

Koyun, hiç kimsenin Kocaelispor'u hedefinden caydıramayacağını belirterek, "Kocaelispor'u inşallah hak ettiği Süper Lig'e hep beraber getireceğimize inanıyorum. Bu acıyı, bu sıkıntıyı şehrimize ve kulübümüze yaşatan dünkü zatı muhteremleri de Allah'a havale ediyorum. Benim canım çok yandı, camianın çok canı yandı. Yapmış oldukları hatalar nedeniyle özür dileyeceklerini ve hakemlik düdüklerini de bugün itibarıyla asacaklarını ümit ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Manisa FK maçının incelenmesi talebi

Kocaelispor Basın Sözcüsü Tuncay Arıcan da Ertuğrul Sağlam'ın takımın başına getirilmesi ve yapılan transferlerle sezon başında hedeflerini Süper Lig olarak belirlediklerini fakat son dönemde "bazı ellerin" bu hedefe etki ettiğini ileri sürdü.

Özellikle dünkü maçta yaşananların büyük skandal olduğunu savunan Arıcan, şunları kaydetti:

"Türk futbol tarihine çok büyük bir kara leke olarak geçmiştir. Özellikle dünkü maçın TFF ve MHK nezdinde incelenmesini talep ettiğimizi beyan ediyoruz. Gerekli başvuruyu da yapacağız. İddia oranlarında olması aklımızda bazı şüpheleri doğuruyor maalesef. Kocaelispor belki dün 5 gol atsa, 5'i de iptal edilecekti."