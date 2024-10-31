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Kocaelispor Başkanı Durul, 'Haşereler' İfadesinin Yanlış Anlaşıldığını Belirtti

Kocaelispor Başkanı Durul, 'Haşereler' İfadesinin Yanlış Anlaşıldığını Belirtti
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Kocaelispor Başkanı Recep Durul, basın toplantısında kullandığı 'haşereler' benzetmesinin yanlış anlaşıldığını ve eski yöneticilere yönelik olmadığını vurguladı. Durul, kulübe zarar vermek isteyen unsurların dışarıda kalmasını amaçladığını ifade etti.

Kocaelispor Başkanı Recep Durul dün yapılan basın toplantısında kullandığı 'haşereler' benzetmesinin kasıtlı olarak bazı çevrelerce çarpıtıldığını belirterek "Yanlış anlaşıldı. Eski yöneticileri kastetmedim" dedi.

Dün düzenlediği basın toplantısında birçok konuda açıklama yapan Trendyol 1. Lig ekibi Kocaelispor'un Başkanı Recep Durul, kamuoyunda tartışma konusu haline gelen 'haşereler' benzetmesi için "Yanlış anlaşıldı" diyerek yazılı açıklamada bulundu. 'Haşereler' sözünü kesinlikle yönetimden ayrılan iki eski yönetici için kullanmadığını belirten başkan Durul, art niyetli çevrelerce konuşmasının içinden alınan o bölümün çarpıtılarak kullanıldığını, kulübe zarar vermek isteyen herkesin kulüp dışında bırakılması gerektiğini kastettiğini belirtti.

"Kulübe zarar vermek isteyen tüm unsurları kastettim"

Kocaelispor Kulüp Başkanı Recep Durul yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Dün gerçekleştirilen basın toplantısında kullanmış olduğum bir ifade, ne yazık ki art niyetli çevrelerce konuşmamın bütünlüğünden kopartılarak belli kişilere hitap ettiğim gibi lanse edilmiştir. Önemle belirtmek isterim ki, yapmış olduğum konuşmada kullandığım ifade ile Kocaelispor camiasının büyüklüğüne zarar vermeye çalışan tüm unsurların kulübün dışarısında bırakılması niyetimi kastederek bu konuyu vurgulamayı murat etmiştim. Lakin gelinen noktada kullanılan bir ifadenin tamamen cümlelerimin bağlamından kopartılarak evvelce mesai yaptığımız arkadaşlara yönelik olarak sarf ettiğime dair ithamlarda bulunmak şahsımı çok derin bir şekilde üzmüştür. Bu konuda devam eden tartışmaları bir daha açılmamak üzere nihayete erdirme ve daha iyi anlaşılması adına bir kez daha altını çizmek isterim ki; kullandığım ifade ile kulübümüzde görev almış yönetici arkadaşlarımı kastetmedim. Bilakis kulübümüzün içinde veya dışında kulübümüze zarar vermeye çalışan kişi veya kişileri kastettim. Bu tartışmaların kenara bırakılıp, şampiyonluk için hedef koyduğumuz sezonda ve bu uğurda herkesin karınca kararınca yardım etmeye çalıştığı bir ortamda tüm Kocaelispor paydaşlarını Kocaelispor ismi altında birleşmeye davet ediyorum. Unutulmamadır ki, bizler olduğumuz için Kocaelispor yok, Kocaelispor olduğu için hepimiz varız." - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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