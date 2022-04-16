Kocaelispor-Bandırmaspor maçının ardından

FIRAT, MALATYA (İHA) - TFF 1. Lig'in 32. haftasında Kocaelispor, Bandırmaspor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kocaelispor Teknik Direktörü Fırat Gül, "Çok fazla süremiz yoktu. Mümkün olduğu kadar önümüzdeki 3 günü verimli geçirmeliydik. 3 antrenman ve toplantılarla maça hazırlandık. Oyuncularımız oyunun başından sonuna kadar taktik disipline bağlı kaldı. Taktik ve oyun planının ötesinde de futbolcuların enerjisi çok önemliydi. Taraftarla birlikte çok önemli galibiyet aldık. Ligin en organize, dirençli takımlarından biri. Böyle bir takıma karşı geri dönmek kolay değil. Maçtan önce 'Maç içinde her şey olabilir demiştim. Şartlar ne olursa olsun oynamaya çalıştığımız oyun planına sadık kalacağız" dedim. Futbolcularımız da bunu iyi yaptılar. Bundan sonraki maçlarımızda aynı atmosferin korunmasını ümit ediyoruz. İnşallah sezonu güzel bir finalle kapatacağız. Maç maç gidiyoruz. 7 finalden birini alnımızın akıyla geçtik. 6 finalimiz kaldı. Onları da nasıl oynanması gerekiyorsa oynayıp geçeceğiz" dedi.

"Herkesin kendine göre metotları var"

Gül, herkesin kendine göre metotları olduğunu belirterek, "Bazen iyi teknik direktörler iyi takımlarda başarılı olamayabiliyor. Uyumsuzluk olabiliyor. Bunlar normal. Biz elimizden geldiğinde doğru işler yapmaya ve futbolculara dokunmaya çalıştık. Onlar da reaksiyon gösterdi. Oynamak istediğimiz oyunu belli bölümlerde gerçekleştirdik bunu 90 dakikaya yaymak önemli. İçinde bulunduğumuz durumdan dolayı kazanmak, skor almak zorundayız. Bu hedefteyiz. Yönetim, teknik ekip, futbolcular, taraftar inanmış, camia inanmış durumda. Camia olarak ligi istediğimiz yerde bitireceğiz. Kocaelispor büyük bir camia. Taraftarı ve geçmişiyle beraber. Taraftar benim için her zaman itici güç. Kötü günler de geçirebilirsiniz futbolda. O zamanlar da ateşleyici güç" şeklinde konuştu.

Mustafa Gürsel: "İstemediğimiz bir sonuç aldık"

Bandırmaspor'un teknik patronu Mustafa Gürsel ise şu sözleri kaydetti:

"İstediğimiz oyunu oynayamadık. İstemediğimiz bir sonuç aldık. Önde olduğumuz bölümlerde de daha çok isteyen taraf Kocaelispor'du. İsteyen taraf kazandı, tebrik ediyoruz. İlk yarı çok hareketsiz kaldık. Kendi oynadığımız oyunun gerisinde kaldık. Ona rağmen 1-0 öne geçtik. İkinci yarı da bu devam etti. Sonucunda 2 tane gol yedik. Kocaelispor da 2-1 öne geçtikten sonra profesyonelliği tamamen kullandı. Bizi soğuttular. Oyuna bir türlü giremedik. İstediğimiz baskıyı kuramadık. Başımızı iki elimizin arasına alıp bu maçtan gerekli dersleri çıkarıp eski oyun sistemimize, isteğine döneceğiz. Bu haftadan sonra ayağa kalkarız. Önümüzdeki haftaki maçı da en iyi şekilde değerlendirip istediğimiz yere ulaşırız. Lig devam ediyor. Bir hafta sonra olay yine değişebilir. Daha 5 maç var. Bugün sadece avantajımızı kaçırdık. Kazanmak istiyorduk ama sahada bu isteği gösteremedik. Öne geçtikten sonra bir türlü oyunun içine girmedik. Değişiklikler de yaptık. Onlar da etki etmedi. Bu takım iyi ve yetenekli takım. Oyuncularıma güveniyorum. Saha içine odaklandığımız sürece hemen önümüzdeki hafta ayağa kalkabiliriz. Bunu yapabilecek gücümüz var." - KOCAELİ