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Kocaelispor-Bandırmaspor Maçında Yabancı Madde Atan 12 Kişiye Cezası Verildi

Kocaelispor-Bandırmaspor Maçında Yabancı Madde Atan 12 Kişiye Cezası Verildi
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Kocaelispor-Bandırmaspor karşılaşmasında sahaya yabancı madde atan 12 kişi, seyirden men cezası ile cezalandırıldı. Kulüp, bu tür olaylara karışanların tespit edilip en ağır şekilde cezalandırılacağını belirtti.

Kocaelispor-Bandırmaspor maçında sahaya yabancı madde atan 12 kişi hakkında seyirden men cezası verildi. Kocaelispor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz ve idari makamlar, bu tür olaylara karışan kişilerin tespit edilerek, en ağır suretle cezalandırılması hususunda koordineli olarak çalışmaya devam edecektir" denildi.

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Kocaelispor ile Bandırmaspor arasında oynanan karşılaşmada, sahaya çakmak ve su başta olmak üzere 24 yabancı madde atıldı. Stadyumdaki yüksek çözünürlüklü kameraların incelenmesi sonucunda, idari makamlar tarafından yaklaşık 12 kişi tespit edildi. Bu kişilere, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında seyirden men cezası verildi. Diğer kişilerin tespiti için soruşturma devam ediyor.

"Bazı taraftarların Adanaspor müsabakasını izleyebilmelerine engel oldular"

Kocaelispor'dan yapılan açıklamada, sahaya yabancı madde atan kişilerin kulübe zarar verdiği belirtilerek, "Sahaya yabancı madde atan kişiler hem sevdalısı oldukları kulübü şampiyonluk yolunda yarı yolda bırakmış, ilaveten kuvvetle muhtemeldir ki yabancı madde atılan blokta yer alan taraftarlarımızın kartlarına bloke getirterek, Adanaspor müsabakasını izleyebilmelerine engel olmuştur" denildi.

"Kimliğinizin tespit edilmemesi gibi bir durum asla mümkün değildir"

Açıklamada, stadyumdaki son teknoloji yüksek çözünürlüklü kameralar sayesinde, sahaya yabancı madde atan kişilerin tespit edilmesinin kaçınılmaz olduğu da vurgulanarak, "Sahaya yabancı madde atmak suretiyle saha olaylarına karışan kişilere bir kez daha seslenmek istiyoruz. Sahaya yabancı madde attığınız zaman, stadyumda bulunan son teknoloji yüksek çözünürlüklü kameralar sayesinde görülmeme, kimliğinizin tespit edilmemesi gibi bir durum asla mümkün değildir. Sahaya yabancı madde attığınız zaman sadece kendinize değil, sevdasının ve armanın peşinde stadyuma koşan taraftarlarımıza da haksızlık etmiş olacaksınız. Kulübümüz ve idari makamlar, bu tür olaylara karışan kişilerin tespit edilerek, en ağır suretle cezalandırılması hususunda koordineli olarak çalışmaya devam edecektir" ifadeleri kullanıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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