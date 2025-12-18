Haberler

Kocaelispor, Süper Lig'de yarın Antalyaspor'u konuk edecek

Güncelleme:
Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Hesap.com Antalyaspor ile karşılaşacak. Maç, 20.00'de başlayacak.

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın sahasında Hesap.com Antalyaspor ile karşılaşacak.

Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak maç, saat 20.00'de başlayacak.

Süper Lig'de oynadığı 16 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan Kocaelispor, 20 puanla 9. sırada yer alıyor.

Puanlarının 15'ini iç sahada kazanan Kocaeli temsilcisi, evinde Hesap.com Antalyaspor'u mağlup ederek sezonun ilk devresini 3 puanla tamamlamak istiyor.

Körfez temsilcisinde sakatlığı bulunan Mateusz Wieteska, Angola'nın Afrika Uluslar Kupası kadrosunda yer alan Show karşılaşmada forma giyemeyecek. Can Keleş'in durumu ise maç saatinde belli olacak.

Kaynak: AA / Kadir Yıldız - Spor
