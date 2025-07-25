Kocaelispor, Anfernee Dijksteel ile Ön Protokol İmzalandı

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Trendyol Süper Lig takımlarından Kocaelispor, 28 yaşındaki sağ bek Anfernee Jamal Dijksteel ile ön protokol imzaladı. Dijksteel, sağlık kontrolünden geçmesi şartıyla 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, 28 yaşındaki sağ bek Anfernee Jamal Dijksteel ile ön protokol imzalandığını bildirdi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, futbolcu ile kulüp arasında, sağlık kontrolünün başarılı geçmesi şartına bağlanmış ön protokol imzalandığı belirtilerek, "Futbolcu, Kocaelispor Futbol A Takımı ve genç takımlar sağlık sponsorumuz Atakent Cihan Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçmek üzere şehrimize gelecek olup sağlık kontrollerinin başarılı sonuçlanması koşuluyla kulübümüz ve futbolcu arasında 2+1 yıllık sözleşme imzalanacaktır." ifadesine yer verildi.

Dijksteel, son olarak İngiltere'nin Middlesbrough takımında forma giydi.

Kaynak: AA / Kadir Yıldız - Spor
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