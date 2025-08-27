Kocaelispor, Altyapı Oyuncusu Mikdat Çil ile 5 Yıllık Sözleşme İmzaladı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, altyapı oyuncusu Mikdat Çil ile 5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Futbolcu, 2025-2026 sezonu sonuna kadar Balıkesirspor'a kiralandı.
Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Altyapımızda forma giyen futbolcumuz Mikdat Çil ile 5 yıllık profesyonel futbolcu sözleşmesi imzalanmış olup, futbolcumuz 2025-2026 sezonu sonuna kadar Balıkesirspor kulübüne kiralanmıştır." ifadesine yer verildi.
Kaynak: AA / İbrahim Aktaş - Spor