Kocaelispor, Ahmet Sağat'ı transfer etti
Trendyol 1. Lig takımlarından Kocaelispor, santrfor Ahmet Sağat'ı renklerine bağladı. Kulüp, 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Sağat, geçen sezon Çorum FK'de 30 maçta 8 gol, 1 asist yapmıştı.
Trendyol 1. Lig takımlarından Kocaelispor, santrfor Ahmet Sağat'ı renklerine bağladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz ile profesyonel futbolcu Ahmet Sağat arasında 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Hoş geldin Ahmet." ifadelerine yer verildi.
Ahmet Sağat için Kocaelispor Başkanı Recep Durul'un da katılımıyla Körfez Brunga Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi.
Son olarak Çorum FK'de oynayan 28 yaşındaki forvet oyuncusu, geçen sezon forma giydiği 30 maçta takımına 8 gol, 1 asistlik katkı sağladı.