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Kocaelispor, Adanaspor'u 2-0 ile Geçti

Kocaelispor, Adanaspor'u 2-0 ile Geçti
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Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Kocaelispor, sahasında Adanaspor'u 2-0'lık skorla mağlup ederek puanını artırdı. Goller Vukovic ve Pedrinho'dan geldi.

Stat: Yıldız Entegre Kocaeli

Hakemler: Yiğit Arslan, Oğuz Kağan Çalışır, Mahmut Gülle

Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Muharrem Cinan, Vukovic, Pedrinho (Dk. 88 Caktas), Marcao (Dk. 58 Beridze), Tarkan Serbest, Oğulcan Çağlayan (Dk. 87 Ahmet Sağat), Mendes, Mehmet Yılmaz (Dk. 75 Mesut Can Tunalı), Barış Alıcı (Dk. 58 Yusuf Cihat Çelik), Caner Osmanpaşa

Adanaspor : Korcan Çelikay, Devran Şenyurt, Donkor, Innocent, Ciss, Fatih Kurucuk, Harun Alpsoy (Dk. 58 Dabo), Mehmet Feyzi Yıldırım, Diakite (Dk. 88 Burhan Tuzun), Yepie (Dk. 79 Tapsoba), Turgay Philipp Gemicibaşı

Goller: Dk. 46+6 Vukovic, Dk. 61 Pedrinho (Kocaelispor)

Sarı kartlar: Dk. 31 Innocent, Dk. 37 Devran Şenyurt, Dk. 50 Yepie, Dk. 57 Ciss ( Adanaspor ), Dk. 44 Mehmet Yılmaz, Dk. 51 Oğulcan Çağlayan (Kocaelispor)

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Kocaelispor, sahasında Adanaspor'u 2-0 yendi.

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Spor
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