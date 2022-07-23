Kocaelispor, 2 ay önce sözleşme yenilediği Semih Karadeniz ile yollarını ayırdı - Haberler

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Kocaelispor, 2 ay önce sözleşme yenilediği Semih Karadeniz ile yollarını ayırdı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Kocaelispor, 2 ay önce sözleşme yenilediği Semih Karadeniz ile yollarını ayırdı

Kocaelispor'da 2 ay önce sözleşme uzatılan Semih Karadeniz'in sözleşmesi karşılıklı feshedildi.

Kocaelispor'da 2 ay önce sözleşme uzatılan Semih Karadeniz'in sözleşmesi karşılıklı feshedildi.

TFF 2. Lig ekibi Kocaelispor, Semih Karadeniz ile yollarını ayırdı. Taraflar arasında karşılıklı anlaşma neticesinde Karadeniz'in sözleşmesi feshedildi. Geride kalan sezonda takım küme düşerken en çok tepki gören oyunculardan biri olan Semih Karadeniz ile 2 ay önce yeni sözleşme imzalanmıştı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile Semih Karadeniz arasındaki sözleşme, futbolcu tarafından kulübümüze erken fesih tazminatı ödenmesi ve futbolcumuzun doğmuş alacaklarını bırakması karşılığında, karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Kendisine bugüne kadar verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" sözlerine yer verildi. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

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