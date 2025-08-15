Kocaelispor, 16 Yıl Sonra Taraftarıyla Süper Lig'de
Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın Samsunspor'u konuk edecek. 16 yıl aradan sonra en üst ligde taraftarının önüne çıkacak olan Kocaelispor, ligdeki ilk galibiyetini almak için mücadele edecek.
Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda yarın saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Zorbay Küçük yönetecek.
Kocaelispor, ligdeki ilk galibiyetini almaya çalışacak.
Yeşil-siyahlı ekip, Süper Lig'de son olarak 24 Mayıs 2009'da İstanbul Büyükşehir Belediyespor'la taraftarının önünde mücadele etmişti.
Kaynak: AA / Kadir Yıldız - Spor