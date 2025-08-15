Kocaelispor, 16 Yıl Sonra Taraftarıyla Süper Lig'de

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın Samsunspor'u konuk edecek. 16 yıl aradan sonra en üst ligde taraftarının önüne çıkacak olan Kocaelispor, ligdeki ilk galibiyetini almak için mücadele edecek.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın Samsunspor'u konuk edecek Kocaelispor, 16 yıl sonra en üst ligde taraftarının karşısına çıkacak.

Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda yarın saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Kocaelispor, ligdeki ilk galibiyetini almaya çalışacak.

Yeşil-siyahlı ekip, Süper Lig'de son olarak 24 Mayıs 2009'da İstanbul Büyükşehir Belediyespor'la taraftarının önünde mücadele etmişti.

Kaynak: AA / Kadir Yıldız - Spor
Nihal Candan'ın vefatının ardından Bahar Candan'dan tepki çeken hareket

Ablası toprağa verileli iki ay bile olmadı! Paylaşımı tepki çekti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız kardeşini taciz eden şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Kız kardeşini taciz ettiler, kendisini de vahşice katlettiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.