Kocaelispor, 16 Yıl Aradan Sonra Süper Lig'de Mücadele Edecek

Türk futbolunun köklü kulüplerinden Kocaelispor, 16 yıl aradan sonra yeniden mücadele edeceği Süper Lig'de başarı kovalayacak.

Kapanmadan, yarışma hakkı satın almadan, ismini, armasını, renklerini koruyarak amatörden Trendyol Süper Lig'e çıkan Kocaelispor, futbol tarihinde az görülen geri dönüş hikayesi yazdı.

Taraftarıyla 16 yıldır bu anı bekleyen yeşil-siyahlı camia, yeni sezonun ilk karşılaşmasını heyecanla bekliyor.

Müzesinde 2 Türkiye Kupası bulunan Kocaelispor, hem mazisiyle hem de geleceğe olan umuduyla Trendyol Süper Lig'de yeniden sahne alıyor.

Son olarak 2008-2009 sezonunda Süper Lig'de yer alan Kocaelispor, ligin ilk haftasında Trabzonspor'la 11 Ağustos Pazartesi günü deplasmanda karşılaşacak.

"4 transfer daha yapmayı planlıyoruz"

Kocaelispor Kulübü Basın Sözcüsü Kadir Genç, AA muhabirine, 16 yıl sonra Süper Lig'de yer almanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Teknik direktör Selçuk İnan'la anlaşmalarının ardından transfer komitesi oluşturduklarını aktaran Genç, şu ana kadar 9 transfer yapıldığını kaydetti.

Genç, verimli kamp dönemi geçirdiklerini dile getirerek, "Selçuk hocanın raporu doğrultusunda 4 transfer yapmayı planlıyoruz. Stoper, orta saha ve kanat mevkilerine takviye yapacağız. Pazartesi gününe kadar 1-2 transferi açıklamayı ön görüyoruz. Bu dönemde bazı kulüpler limitlere takılabiliyor. Çok şükür biz o limitler içerisinde yol alıyoruz. O konuda camiamız bize güveniyor. 4 transferle kadromuzu tamamlamış olacağız." ifadelerini kullandı.

Hazırlık maçlarında takımın iyi bir performans sergilediğinden bahseden Genç, teknik direktör İnan ve taraftardan olumlu geri dönüşler aldıklarını dile getirdi.

"Hedefimiz Avrupa'ya gidebilmek, bu hedefle lige başlıyoruz"

Genç, erken dönemde transfer sürecine başlamanın avantajını yaşadıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Kocaelispor, tarihinde başarıları olan kulüp. Geçmişinde 2 Türkiye Kupası olan kulüplerden biri. Körfez, Süper Lig'de diğer kulüplerin korkulu rüyası olan bir yerdi. Bu dönemde de aynı şekilde olacak. Tatlı rekabet içerisinde yolumuza devam edeceğiz. Hedefimiz Avrupa'ya gidebilmek, bu hedefle lige başlıyoruz. Takımımıza güveniyoruz. İyi bir kadro kurduğumuzu düşünüyoruz. Eksiklerimizi de tamamlayacağız. Bu süreci iyi götüreceğimizi ve bütün takımların korkulu rüyası olacağımıza inanıyoruz. Taraftarımızla, şehrimizle, futbolumuzla Süper Lig'deki o şehir takımı eksikliğini kapatacağız. 16 yıl sonra takımı Süper Lig'e çıkaran yönetim olarak üzerimizdeki sorumluluğun farkındayız. Şimdi beklenti daha fazla. Bunun farkındayız ve bu doğrultuda hareket ediyoruz. Burada başarılı olmak zorundayız. Başka çaremiz yok. Bunun için de güzel şeyler yapacağız. Bizi takip etsinler."

Trabzonspor ile ligin ilk haftasında önemli bir maça çıkacaklarını ifade eden Genç, "Trabzonspor, büyük ve önemli camia. Onlar da bizim gibi yeni kurulan takım. Maçta bizim daha iyi olacağımızı puan ya da puanlarla Trabzon'dan döneceğimizi umuyorum. İnşallah ilk maçımızı kazasız atlatıp şehrimize mutlu dönmek istiyoruz." diye konuştu.