Kocaelili short track sporcuları Türkiye Şampiyonası'ndan 13 madalyayla döndü
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Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen Kısa Kulvar Sürat Pateni (Short Track) Türkiye Şampiyonası'na Kocaeli'den katılan sporcular 13 madalya kazandı.
Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen Kısa Kulvar Sürat Pateni (Short Track) Türkiye Şampiyonası'na Kocaeli'den katılan sporcular 13 madalya kazandı.
Palandöken Short Track Salonu'nda 27-30 Nisan tarihlerinde, Büyükler, Junior C, D, E, F ve G kategorilerinde Ankara, Erzurum, Samsun, Bursa, Kars, Ardahan ve Kocaeli'den 110'u kadın 217 sporcu, A ve Ümit Milli takımları ile Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi (TOHM) ve altyapı takımı baraj sürelerini geçmek için mücadele etti.
Kocaeli'de 14 kulüpten 72 sporcunun kürsü mücadelesi verdiği yarışlarda, farklı kategorilerde 5 sporcu birinci, 5 sporcu ikinci, 3 sporcu üçüncülükle sezonu tamamladı.
Yarışlarda, büyüklerde yarışan junior B kategorisi sporcusu Körfez Buz Spor Kulübü'nden Toprak Efe Eroğlu A milli takım ile TOHM, junior D kategorisinde Yurdum Gençlik Spor Kulübü'nden Elzem Taş yeniden TOHM sürelerini kaymayı başardı.
Junior C kategorisinde Yurdum Gençlik Spor Kulübü'nden Doğukan Erdoğan TOHM ve ümit milli takım, Muhammed Arda Atlı ise TOHM, junior D kategorisinde Kocaeli Gençlik Spor Kulübü'nden Elif Doğa Derin TOHM süresi elde eden sporcular oldu.
Yarışmalarda, junior E kategorisinde de Buz Ailesi Spor Kulübü'nden Muhammed Çukan ve Kuzey Okan ile Kocaeli Buz Sporları Kulübü'nden Damla Abdulrezzak, alt yapı takım sürelerini elde etti.
Sizce 30 Nisan Pazar günü oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray derbisini kim kazanır?— Haberler.com (@Haberler) April 29, 2023