Kocaeli Voleybol Yıldız Kızlar Ligi Başladı

Kocaeli Voleybol Yıldız Kızlar Ligi maçları başladı. İzmit A, B, Gölcük ve Gebze olmak üzere 4 grupta toplam 27 takımın mücadele ettiği ligde iddialı ve zorlu takımlar ter dökecek.

İzmit B grubunda yer alan Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü Yıldız Bayanlar Voleybol Liginde Hasan Gemici Spor Salonu'nda ilk maçını Kocaeli Gelişim Spor ile oynadı. Çekişmeli geçen maçı Körfez GB setlerde 3-1 kaybetti. Başantrenörlüğünü Yağmur Ayvaz ve yardımcılığını Aleyna Dilekmen'in yaptığı Körfez Gençlerbirliği - Kocaeli Gelişim Spor Yıldız Kızlar Voleybol takımları maçının setleri 25-15, 22-25, 23-25, 19-25 oldu. - KOCAELİ