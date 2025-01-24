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Kocaeli Voleybol Yıldız Kızlar Ligi Başladı

Kocaeli Voleybol Yıldız Kızlar Ligi Başladı
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Kocaeli Voleybol Yıldız Kızlar Ligi maçları, İzmit, Gölcük ve Gebze bölgelerinde toplam 27 takımın katılımıyla başladı. İlk gününde Körfez Gençlerbirliği, Kocaeli Gelişim Spor'a karşı 3-1'lik setle mağlup oldu.

Kocaeli Voleybol Yıldız Kızlar Ligi maçları başladı. İzmit A, B, Gölcük ve Gebze olmak üzere 4 grupta toplam 27 takımın mücadele ettiği ligde iddialı ve zorlu takımlar ter dökecek.

İzmit B grubunda yer alan Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü Yıldız Bayanlar Voleybol Liginde Hasan Gemici Spor Salonu'nda ilk maçını Kocaeli Gelişim Spor ile oynadı. Çekişmeli geçen maçı Körfez GB setlerde 3-1 kaybetti. Başantrenörlüğünü Yağmur Ayvaz ve yardımcılığını Aleyna Dilekmen'in yaptığı Körfez Gençlerbirliği - Kocaeli Gelişim Spor Yıldız Kızlar Voleybol takımları maçının setleri 25-15, 22-25, 23-25, 19-25 oldu. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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