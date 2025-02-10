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Kocaeli U16 Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası'nda 14 Madalya Kazandı

Kocaeli U16 Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası'nda 14 Madalya Kazandı
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Bursa'da düzenlenen U16 Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası'nda Kocaeli'nin sporcuları 2 altın, 4 gümüş ve 8 bronz madalya kazandı. 81 ilden 1200 sporcunun katıldığı şampiyonada Kocaeli, adeta fırtına estirdi.

Bursa'da yapılan U16 Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası'nda Kocaeli'nin sporcuları 2 altın, 4 gümüş, 8 bronz madalya aldı.

Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası'nda Kocaeli fırtınası esti. Kocaeli'nin atletleri, Türkiye Şampiyonası'nda kürsüye ambargo koydu. Bursa'da 7-9 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilen U-16 Salon Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda Kocaeli sporcuları 2 altın, 4 gümüş, 8 bronz madalya kazandı. Genel toplamda 14 madalya kazanan Kocaeli'nin sporcuları başarılarıyla göz doldurdu. Türkiye Şampiyonası'nda 81 ilden bin 200 sporcu katılım gösterdi.

Kıyasıya geçen müsabakalar sonucunda gülle atmada erkeklerde Serdar Bulak Güleşçi, sırıkla yüksek atlama bayanlarda Yağmur Tanrıverdi Türkiye şampiyonu oldu. 4x200 metrede Kocaeli erkek bayrak takımı Türkiye ikincisi olarak göğüsleri kabarttı. Atletizm Kocaeli il temsilcisi İlker Topal, başarılarından dolayı sporcularımızı tebrik ederek gelecek vaat eden yıldızların ileride daha büyük başarılara imza atacaklarını söyledi. Şampiyona boyunca sporcularımızı yalnız bırakmayan Topal, kulüplerini ve antrenörlerini de kutladı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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